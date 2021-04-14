菲律宾将派军舰进驻南海 宣示其资源主权

(德国之声中文网) 菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特（Rodrigo Duterte）周一表示，他准备派军舰前往南海，就这个区域中有争议部分的石油和矿产资源「宣示主权」。

伴随着一些批评者抱怨杜特尔特的软弱、拒绝施压要求北京去遵守仲裁裁决，杜特尔特说大众可以放心，他将维护菲律宾对南海石油和矿产等资源的主权。

南海仲裁裁决是在2016年7月12日宣布的，当时仲裁法院认定中国对南海的自然资源不享有「九段线」内的历史权利，并几乎全盘认同菲律宾提出的诉求。该裁决宣布後，迎来中国谴责该仲裁结果无效。

杜特尔特在深夜的一场公开演讲上说：「我现在对捕鱼没太大兴趣了，我不觉得有足够的鱼可以争吵。但当我们开始想在中国海的腹地里得到像石油这样的资源，我会派我们的船只去那里宣示所有权。」

即使他重申要与北京保持朋友关系，他说：「如果中国开始在那里钻探石油，我会告诉他们，这不是我们协议的一部分吗？如果这不是我们协议一部分的话，我也会在那里钻探石油。」

杜特尔特一直寻求与中国结盟，他并不愿意与中国领导层对抗。中国曾承诺他要提供数十亿美元的贷款和投资，但其中大部分尚未实现，这让菲律宾的民族主义者感到失望。

他多次表示，菲律宾无力阻止中国，挑战中国进行的活动可能会让他的国家面临输掉战争的风险。这位激进的领导人说，菲律宾没有办法以「不流血」的方式执行2016年的仲裁裁决。该裁决阐明了菲律宾在其专属经济区的主权权利。

中国驻马尼拉大使馆没有立即回应路透社的置评请求。菲律宾已对中国在南海的行动提出了数次外交抗议，最新的一次抗议指责其巨大的邻国进行非法捕捞，并在其领海内集合了240多艘船只。

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