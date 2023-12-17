菲律宾寻求在南海勘探能源 谋求日本驻军

（德国之声中文网）菲律宾总统小马科斯(Ferdinand Marcos Jr.)在12月16日说："我们仍然处于僵局。"他强调，菲律宾在希望减少对化石燃料的依赖时，也希望推动向天然气的转型，因而"有权开发南中国海的能源储备"。西菲律宾海即国际通称的南中国海靠近菲律宾的一部分，中国方面则都简称为南海。

菲律宾和中国围绕南海自然资源开发已经争执了数十年。尽管双方一直在努力寻求合法可行的共同开发模式，但是谈判却一再处于停滞状态。亲北京的前任菲律宾总统杜特尔特曾经推动过相关对话，但是也在去年6月因受限于宪法的主权问题而停止了谈判。

不久前，菲中两国再次恢复了南海油气资源共同勘探的对话。但是小马科斯现在透露，会谈"进展甚微"。

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起

寻求日本驻军

正在东京访问的他还表示，近几个月来南海的紧张局势"非但没有减弱、反而有所增强"，并就"更加自信之中国对邻国构成了真正挑战"而提出警告。

一星期前，马尼拉和北京方面就两国船只在争议浅滩水域发生的碰撞事件相互指责。小马科斯说，面对中国的挑战，现在亟需"新的解决方案"。他提出，需要与"志同道合的盟友"建立强有力的联盟，"比如菲律宾、日本、美国之间的三方合作"。小马科斯认为，必须继续和不同国家进行沟通、寻求和平，因为"这牵涉到每一个人"。

除了菲律宾和中国，越南、印尼、马来西亚、文莱等其他多个东盟成员国也对南海岛礁提有主权声索。而中国则对几乎全部南海岛礁都提有主权诉求，并在其实际控制的部分岛礁上大幅扩建，修建了机场、码头、雷达站、导弹基地等军用设施。

在该地区局势日益紧张的背景下，菲律宾与并无南海主权诉求的日本已经就相互驻军协议开展谈判。日本与中国在东海存在岛礁主权归属以及专属经济区划界争端。小马科斯表示："实际上，仅日本和菲律宾签署这项协议是不够的。 我们必须做出更多此类安排。"

（路透社）

难做好邻居的中国与菲律宾 麻烦不断的邻居 中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

难做好邻居的中国与菲律宾 南海仲裁 2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

难做好邻居的中国与菲律宾 杜特尔特：一纸空文 2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

难做好邻居的中国与菲律宾 亲中疏美 普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

难做好邻居的中国与菲律宾 外交转向 2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

难做好邻居的中国与菲律宾 两国关系“并非只有南海” 2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

难做好邻居的中国与菲律宾 增加美军进驻基地 2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

难做好邻居的中国与菲律宾 “马德雷山”号 菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

难做好邻居的中国与菲律宾 水炮、激光——危险动作频频 2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。



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