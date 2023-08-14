菲律宾宣布停用与中国海警之间的沟通“热线”

（德国之声中文网）菲律宾海岸警卫队西菲海事务发言人杰伊·塔里埃拉(Jay Tarriela)表示：“我们不再使用菲律宾海岸警卫队和中国海警之间的电话热线……这条热线已经不复存在……它没有给我们带来太多实质好处。我们没有从中受益。”

2017年，马尼拉和北京宣布开通双方海岸警卫队之间的热线，以避免双方误解误判，防止发生海空意外事件。当时在菲律宾执政的是总统杜特尔特。

塔里埃拉说，过去6年菲律宾与中方发生海上摩擦事件时，菲方都曾尝试使用海警热线，但这条热线没有给菲方带来多少好处，所以菲方选择停用。

今年8月5日，菲律宾派出补给船准备向第二托马斯礁（中称仁爱礁）搁浅军舰上的士兵运送食品等生活物资，中方称其向非法“坐滩”军舰运送建筑物资，中国海警船向菲律宾补给船发射水炮将其驱离。

中国海警局一名新闻发言人说，中国海警“依法实施必要管控，对菲搭载违规建材的船只进行了拦阻”。“我们敦促菲方立即停止在该海域的侵权活动。……中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权。中国海警将依法在中国管辖海域持续开展维权执法活动。”

这一事件发生后，菲律宾外长召见了中国驻菲律宾大使黄溪连，并向他发出了一份口头照会。

第二托马斯礁（中方称仁爱礁）位于南沙群岛（亦称斯普拉特利群岛）东部，长15公里，宽约5.6公里，退潮时大部分露出。它距离菲律宾巴拉望岛约200公里，距中国最近的主要陆地海南岛1000多公里。1999年，菲律宾故意让旧登陆舰“马德雷山号”搁浅仁爱礁，以宣誓对第二托马斯礁的主权。目前，该舰由多名菲律宾海军陆战队人员看守，菲律宾以空中投送方式补给物资，还对搁浅军舰进行加固。

这一次菲律宾补给船遭中国海警船水炮射击驱赶之后，菲律宾方面表现出强硬的态度。菲律宾总统马科斯（Ferdinand Marcos）否认曾与中国达成协议，以撤离菲国在第二托马斯礁（中方称仁爱礁）上的“马德雷山号”登陆舰。他在一份声明中表示，他并不知道菲律宾有协议或安排要把船只从自己的领土上移走，并表示：“让我进一步说，如果确实存在这样的协议，我现在就撤销该协议。”

菲律宾海岸警卫队发言人塔里埃拉还表示，今年1月菲律宾总统马科斯访问北京时，两国海岸警卫队之间签署的谅解备忘录没有得到续签。

菲律宾大学国际海事教授巴通巴卡尔（Jay Batongbacal）建议菲律宾退出东盟同中国就“南海行为准则”举行的谈判。他说，在威胁、胁迫和完全缺乏自我克制的情况下谈论行为准则机制毫无意义。

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