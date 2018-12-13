菲律宾媒体人获释 新闻自由未见光明

(德国之声中文网)得奖无数的菲律宾媒体人雷萨(Maria Ressa)因批评杜特尔特政权，被政府人员以诽谤罪逮捕。在国际社会与非营利组 的抗议之中，週四下午，马尼拉地方法院发出了政府释放她的文件。

雷萨是新闻网站拉普勒(Rappler)的创办人兼执行长。13日，雷萨在地方法院下班后被逮捕，因此法院拒绝在週三处理保释，让她只好被拘留过夜。她的律师只得等到週四早上地方法院开门，才能缴交保释金。

拉普勒的推特贴出雷萨获释后的发言: 「信息非常清楚，昨天晚上还有人告诉我门的记者，『当心点不然你就是下一个。』但是，你应该要发声，尤其如果你真的是下一个。」

她说: 「我们不会回避、不会躲藏。我们会守住这条线。

这起事件的起因是该媒体在一篇2012刊登、2014年更新的报导。该报导引用来源不明的机密资料，指涉一名商人涉嫌谋杀、人口贩卖与毒品走私，遭到该商人的律师批评报导不实，涉嫌诽谤。

调查单位驳回了商人在2017年提出的申诉之后，将案件转交给检察机关。之后，这起案件却以规范网路言论的法律进行处理。

雷萨的团队抗议道，法律生效的时间比报导发出的时间晚了好几个月，且该法不溯及既往，指控无效；但是政府却认为该报导在2014年进行过更新，符合被告条件。

批评者的身份荣辱并存

雷萨是时代杂志评选2018年的「年度人物」之一。该杂志赞许她领导的媒体「无畏地对杜特尔特的政治宣传与法外处决进行报导」，揭发扫荡毒品的血腥面。同年，她也因在菲律宾争取新闻自由，获得保护记者组织(Committee to Protect Journalists)的新闻自由奖。她也是无国界记者组织「资讯与民主委员会」的成员之一，协助起草该组织的国际宣言。

国际特赦组织说这次的逮捕是出于「厚颜无耻的政治动机」。联合国方面则说他们正在搜集更多资讯，并重申联合国秘书长捍卫新闻自由，也希望政府让记者安心工作。

新闻网站拉普勒命运多舛。该媒体被指控所有权有问题，在2018年被吊销营业执照。之后又被控逃税，官司缠身至今。

另外，拉普勒的记者也不时在网路上遭到杜特尔特声援团的威胁。该公司调查后表示，这是菲律宾政府把网路「武器化」的组织性行动。

杜特尔特本人则是说他不需要借助网民的力量，也从未惩罚任何批评他的人。他说拉普勒是「假新闻制造机」，甚至暗指该媒体与美国情报机关可能有牵连。

无国界记者组织(Reporters Without Borders)去年发布的新闻自由排名中，菲律宾下滑了6位，已经在180个国家中掉到第133名。

罗法/杨威廉(德新社、路透社)