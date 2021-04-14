菲律宾外长向北京道歉 杜特尔特打中国疫苗

（德国之声中文网）菲律宾外交部长洛钦（Teodoro Locsin）周二向中方道歉。他发推称，不愿破坏中菲友谊，“如果王毅在关注Twitter，那么我很抱歉伤害了他的感情”。但洛钦强调，他的道歉只针对中国外长王毅本人。另有菲律宾媒体周二援引总统杜特尔特发言人称，洛钦已向中国驻菲律宾大使道歉。

洛钦周一（5月3日）发推文要求滞留南中国海争议水域的中国船只离开牛轭礁。他写道：“中国，我的朋友，让我怎么样有礼貌地说呢？让我想想，喔，滚蛋吧！”（GET THE FXXX OUT）。

经常在推特发表辛辣言论的洛钦，还为自己这次爆粗口辩护说：“那种温文尔雅的外交辞令完全起不到作用。”他还称中国是“一个丑陋的傻瓜想向帅哥强加自己的意愿，而帅哥本来是想做朋友的。”

中国外交部就此做出了回应。外交部发言人汪文斌周二在例行记者会上回答记者有关提问时表示，中方敦促菲方切实尊重中国的主权和管辖权，停止采取导致局势复杂化的举动。他说：“搞麦克风外交无法改变事实，只能破坏互信。希望菲方有关人士发表言论时符合基本礼仪和身份。”

汪文斌还表示，正如菲律宾总统杜特尔特所说，两国在个别问题上的分歧和矛盾不应影响双方的友好与合作。他强调，中方一贯并将继续致力于同菲律宾通过友好协商妥处分歧、推进合作，继续在抗击疫情和恢复经济方面向菲方提供力所能及的帮助。

菲律宾总统杜特尔特周一晚间在电视采访中已表达了他对洛钦的不悦。“我们同中国之间是有矛盾，但这并不意味着我们就要态度粗鲁、不尊重对方”，杜特尔特说，“我们有很多事情要感谢中国，感谢中国过去和现在对我们的帮助和支援。”

中国从3月底开始向菲律宾提供新冠疫苗。菲律宾政府与科兴疫苗签订了2500万剂疫苗的供应合同。目前已运达的有350万剂，其中100万剂为无偿捐赠。

菲律宾总统杜特尔特5月3日接种了中国国药新冠疫苗，由菲律宾卫生部长杜凯施打。现年76岁的杜特尔特在视频中说，他“感觉不错”。

(据美联社、路透社等)

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