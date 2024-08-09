菲律宾和越南举行海上联合演习

本周五，菲律宾和越南海岸警卫队在马尼拉附近海域举行了首次消防与搜救演习，菲律宾和越南都同中国在南中国海域存在主权争议。

（德国之声中文网中文网）在具有重要战略意义的南沙群岛部分海域，菲律宾和越南之间也存在主权争议。不过，上述两国均表示，此次在马尼拉湾举行的演习有利于维护争议海域的和平和稳定。

演习结束后，菲律宾“加布里埃拉·西朗”号BRP Gabriela Silang 舰长洛克（Lawrence Roque）对记者表示：“我们朝着共同方向努力是件好事， 这个方向就是菲律宾所遵从的基于规则的国际秩序的原则。我们希望越南海岸警卫队，特别是越南政府也能遵循和加强这一原则。”



演习中，菲律宾的BRP Gabriela Silang 号和越南的 CSB 8002 号海警船向另一艘菲律宾船只发射水炮，模拟在恶劣环境下的海上消防和搜救行动。



随后，一架菲律宾直升机将橙色假人投放海中，菲越海警船则同时放出小橡皮艇，在惊涛骇浪中模拟救援场面。演习结束后，双方船员站在甲板上相互致敬告别。

去年12月，中国海警船使用水炮拦截菲律宾补给船只。（资料图） 图像来源: PHILIPPINE COAST GUARD/AP Photo/picture alliance

菲律宾舰长洛克表示：“我们希望，这一次仅仅是个开端，今后还会有更多的类似演习。”

同菲越两国举行联合演习形成鲜明对比，过去几个月来，菲律宾同中国船只之间却在不断发生暴力摩擦，以至于有人担心，中菲海上争端一旦擦枪走火，有可能会引爆中美冲突。美国是菲律宾的重要盟友。

北京声称对几乎整个南中国海域拥有主权，而对菲律宾等东南亚国家提出的主权诉求以及相关的国际裁决则置之不理。

今年六月，中菲之间爆发了迄今为止最为严重的暴力事件，事发当时，中国海警船员挥舞刀具、斧头拦截一向第二托马斯浅滩（中国称仁爱礁，菲律宾称阿云津礁）运送补给的菲律宾海军船只。



（法新社）

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