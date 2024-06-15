菲律宾向联合国申请扩展南中国海大陆架

菲律宾已向联合国机构提交申请，要求扩展其在南中国海的海底大陆架权利。近几个月以来，中国与菲律宾在这片争议水域的敌对行动和紧张局势急剧升级。

（德国之声中文网）菲律宾外交部周六（6月15日）表示，菲律宾已要求联合国海洋事务和海洋法司正式提交了扩展在南中国海的海底大陆架权利的文件，并要求该机构承认其在该范围内拥有开采资源的专属权。此举是对中国在该地区的领土主张的拒绝。

菲律宾外交部表示，经过十多年的科学研究，菲律宾政府向联合国大陆架界限委员会提交了关于其在南中国海巴拉望省西部外海的海底大陆架范围的资料。

中国政府没有立即发表评论，但很可能会对菲律宾的举动提出异议。

菲律宾寻求根据《联合国海洋法公约》（UNCLOS）正式确立其主权权利的海底区域包括南沙群岛。这是一系列的岛屿、小岛、暗礁和环礁，多年来一直受到中国、菲律宾、越南、马来西亚、文莱和台湾的激烈争夺。印度尼西亚还在南中国海边缘天然气丰富的纳土纳海域与中国海岸警卫队和捕鱼船队发生冲突。

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“水域中发生的事件往往会掩盖水下事件的重要性。”菲律宾外交部助理部长阿尔弗雷斯（Marshall Louis Alferez）说， “从我们的群岛延伸到《联合国海洋法公约》允许的最大范围内的海底蕴藏着巨大的潜在资源，将造福于我们的国家和人民的子孙后代。”

阿尔费雷斯说：“今天，我们通过展示我们在扩展大陆架上勘探和开采自然资源的专属权利来确保我们的未来。”

根据1982年的联合国公约，沿海国家可以拥有开发其大陆架资源的专属权利，包括授权和管理任何类型钻探的权利。大陆架是一片可延伸至 350 海里（648 公里）的广阔海底。

中国发行的地图将南中国海大部分海域划归中国领海 图像来源: Ichiro Ohara/AP/picture alliance

菲律宾的海底大陆架可能与包括越南在内的南中国海其他沿海国家的大陆架重叠。菲律宾官员表示愿意举行会谈，在《联合国海洋法公约》的基础上解决这些问题。

菲律宾常驻联合国代表拉格达梅奥（Antonio Lagdameo ）说，此举“可以重振各国的努力，表明他们愿意通过《联合国海洋法公约》程序来确定海洋权益，并促进基于规则的国际秩序”。

自去年以来，在这片争议水域的敌对行动和紧张局势急剧升级，尤其是中国和菲律宾之间在两个争议浅滩问题上针锋相对。中国海警船和疑似民兵船只对菲律宾海警巡逻船和海军船只使用了威力强大的水炮和危险的阻拦动作，导致菲律宾海军人员受伤，补给船受损，两国外交关系因此变得紧张。

2012年，菲律宾和中国船只在争议浅滩附近发生紧张对峙，次年菲律宾将与中国的争端提交国际仲裁法庭。海牙仲裁法庭2016年裁定，中国政府对对几乎整个南中国海的主权主张无效，但中国政府拒绝参与仲裁，拒绝接受裁决，并继续违抗该项裁决。



（美联社）

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