菲律宾副总统语出惊人 已雇人刺杀总统

菲律宾副总统萨拉·杜特尔特（Sara Duterte）周六（11月23日）语出惊人表示，她已指示一名杀手，如果她被刺杀，就去追杀总统小马科斯、第一夫人丽莎·马科斯以及菲律宾众议院议长罗慕德斯。这显示出东南亚两个最有权势的政治家族之间裂痕不断扩大。

（德国之声中文网）萨拉在午夜的一场记者会上说：“我已经和我一个保镖谈过。我告诉他，如果我被杀，就杀了BBM（费迪南德·马科斯）、（第一夫人）丽莎·阿拉内塔（Liza Araneta）和（总统表弟）马丁·罗慕德斯（Martin Romualdez）。这不是在开玩笑。”

“我说，如果我死了，不杀了他们决不罢休。”

菲律宾总统通讯办公室回应称，将会“采取适当行动”。

“任何针对总统生命安全的威胁都必须认真对待，更何况这个威胁已经以明确肯定的措辞在公开场合揭露。”

杜特尔特办公室暂未对总统办公室的声明置评。

萨拉·杜特尔特在记者会上表示：“这个国家正走向地狱，因为我们的领导人不晓得如何当总统，而且是个骗子。”

杜特尔特是菲律宾前总统的女儿，她在6月辞去内阁职务，但仍继续担任副总统，这意味着一个强大政治联盟的瓦解。这个政治联盟曾帮助她和小马科斯在 2022 年的选举中压倒性胜出。

众议院议长罗慕德斯则是总统表弟，他已将副总统办公室的预算削减了近三分之二。萨拉称罗慕德斯将她视她为政途阻碍，意图将她铲除。

杜特尔特的爆发是菲律宾政治顶层不和的最新案例。今年10 月，她指责小马科斯无能，并说她曾想象过砍下总统的头。

菲律宾的马科斯和杜特尔特两大政治家族在外交政策和前总统杜特尔特 (Rodrigo Duterte) 的禁毒战争等问题上存在分歧。双方近年来彻底交恶。

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(路透社、法新社）



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