 菲律宾前外长控中国干预大选 菲政府：「胡说八道」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.07.2021

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菲律宾前外长控中国干预大选 菲政府：「胡说八道」

菲律宾前外交部长罗萨里奥指控中国介入2016年总统大选，帮助杜特尔特赢得选举，被菲律宾政府斥之为「胡说八道」。

China Philippinen Wang Yi und Albert Del Rosario Außenminister

2015年中国外交部长王毅与时任菲外长罗萨里奥在菲律宾外交部大厅前合影。（资料照片）

（德国之声中文网）菲律宾前外交部长罗萨里奥（Albert del Rosario）周一（7月12日）表示，一间「极为可靠的国际机构」告诉过他，中国高级官员曾经「吹嘘他们干涉了2016年的菲律宾大选，进而让杜特尔特当选总统」。对此，菲律宾政府斥之为「胡说八道」。

罗萨里奥在一场纪念南海仲裁五周年的演讲上表示，2019年2月22日一家可靠的国际机构得知中国影响了菲律宾2016年的大选。罗萨里奥没有透露有关消息来源的任何细节，仅描述是来自一个「可高度信赖的机构」，也没有解释中国是如何影响菲律宾的大选结果。

在南海问题上对中国立场强硬而着称的罗萨里奥，在演讲上引述了杜特尔特2018年5月的说法。罗萨里奥说，当时杜特尔特称中国领导人习近平曾向他保证，不会允许有人将他赶下台。杜特尔特曾说：「我就是爱习近平，他理解我的问题，他愿意提供帮助。」

罗萨里奥认为，这一说法「令人不安」。他并指出，杜特尔特不理会南海仲裁的态度，和後来的声明和行动，都符合了「一个令人不安，忠於外国势力的模式」。

China Peking Rodrigo Duterte und Xi Jinping beim Second Belt and Road Forum

菲律宾总统杜特尔特2019年赴北京与中国领导人习近平见面。（资料照片）

杜特尔特上台後，一改前朝亲美路线，与中国关系友好，并且搁置南海争议。杜特尔特7月7日参加中国共产党与世界政党领袖的视讯峰会时表示，他会在中国与美国之间保持中立，让菲律宾真正的自由不被干涉。

菲律宾明年讲举行总统大选，杜特尔特曾多次表现出，对2022年竞选副总统的开放态度。

菲政府：「胡说八道」

菲律宾总统府发言人哈里·罗克（Harry Roque）在例行记者会上批评罗萨里奥的言论是「无稽之谈」，并称他是「被认证的叛徒」，要他「闭嘴」。

罗克指责罗萨里奥担任外交部长期间，将黄岩岛（Scarborough Shoal）的控制权转手拱让给了中国。《路透社》试图联系菲律宾政府和中国外交部丶中国驻马尼拉大使馆和菲律宾选举委员会，但都未回覆路透社的评论请求。

杜特尔特在菲律宾支持率非常高，但他对中国的友善态度以及不愿批评中国外交政策及其在南海的行为，引发诸多争议。7月12日，有多个菲律宾团体号召数百人到中国大使馆前示威，高举日前病逝的前总统艾奎诺三世（Benigno Aquino III）的海报，要求北京尊重南海裁决，离开菲国海域。

（路透社丶中央社等）

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