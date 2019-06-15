菲律宾前外长在香港入境被拒 曾怼过中国

（德国之声中文网）罗萨里奥（Albert del Rosario）在南中国海问题上对中国持批评态度。他曾参与反对中国南中国海控制的两大事件，其一是2013年向国际仲裁法庭提出控告，导致该法庭最终否决中国宣称的在大部分南中国海拥有主权。

罗萨里奥被驱逐出境的时间非同寻常--此时香港人正在愤怒地抗议修订《逃犯条例》，担心该法修订之后中共可以任意将人引渡到内地，而那里的司法系统高度不透明。

罗萨里奥说，他持有菲律宾外交护照，周五（6月21日）早上到达香港后却被带到移民等候区，在那里等候了差不多3个半小时。罗萨里奥的律师科罗米纳斯（Anne Marie Corominas）随后告诉法新社记者："他被拒入境并遭到驱逐。"她说罗萨里奥已经登上返回菲律宾的飞机，并称香港边检官员没有给出拒绝他入境的理由。

在发给德国之声的一份声明中，香港移民署表示，通常会拒绝就个案作出评论，而在处理入境个案时，"会考虑到每宗个案的情况，根据香港法例及现行入境政策，决定是否准许入境或拒绝入境"。

尽管香港于1997年由英国归还中国统治，但它被承诺在"一国两制"原则下实行高度自治。近年来，政治活动人士一再受到警示：香港虽仍比中国内地自由，但北京正在收紧控制。

另有一名菲官员上月一度被扣

此前罗萨里奥告诉马尼拉电视台ABS-CBN说，对于在机场被留置一事，他没有得到"合理的解释"。

今年3月，罗萨里奥还向国际刑事法院控告中国领导人习近平犯下"反人类罪"，原因是中国在南中国海的活动导致环境遭到破坏。

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5月21日，香港移民当局短暂扣留了另外一位菲律宾官员--前最高法院法官和特别反贪检察官莫拉莱斯（Conchita Carpio Morales）。当时她和家人因私访问香港。莫拉莱斯也参与了向国际刑事法院控告习近平"反人类罪"。当天，她被扣留几个小时之后获释，但是选择与家人返回马尼拉。

罗萨里奥表示他曾在香港参加一家私营公司的董事会和股东大会，并让菲律宾外交部向香港当局咨汇了他的行程。

曾在菲律宾前总统阿基诺手下担任外长的罗萨里奥指控香港移民当局违反《维也纳公约》。按照该公约规定的外交官特别权利，香港移民当局无权扣留他。

杜特尔特无意与中国发生争执

阿基诺的继任者杜特尔特总统上任以来，为了获得中国的贸易和投资，基本上搁置了已获国际法庭仲裁的南中国海争议。

6月9日，菲律宾两艘渔船被中国渔船撞沉，杜特尔特也设法平息公众的愤怒。杜特尔特称此事件"只是船只碰撞"，并重申菲律宾不想与中国发生战争。

中国外交部发言人周四提议对此次撞船事件启动联合调查，但是遭到菲律宾外长洛克辛（Teodoro Locsin）的拒绝。他在推特上说，"我们不会进行联合调查，中国和菲律宾将各自调查"。

张平/ 凝炼（法新社等）