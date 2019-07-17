菲律宾再逮捕300多名中国人

（德国之声中文网）菲律宾移民局周二（9月17日）晚间表示，在周一的行动中，有324名中国公民在巴拉望岛普林塞萨港被捕。该移民局称，在8家酒店等娱乐场所进行了围捕，这些中国人“在非法活动中被捕”。

菲律宾移民局局长莫伦特（Jaime Morente）还说，被拘捕者中，大多数似乎都没有合法居留证件，将被驱逐出境。他还表示将继续打击、根除非法居留者，特别是那些从事未经授权的网络游戏、进行网络欺诈和投资诈骗的人。

菲律宾官方在上周曾通报称，该国移民局在打击网络投资诈骗的行动中逮捕了277名中国人。据报道，这个诈骗团伙已经导致大量人上当受骗。

中国大使馆配合菲律宾当局搜捕

据美联社此前报道，9月11日，菲律宾执法人员在宾首都马尼拉附近的帕西格市实施了搜捕行动。此前中国大使馆向菲律宾官方提供了情报。中方称，被诈骗团伙坑害的中国受害者人数超过1000人。

菲律宾移民局专员莫伦特（Jaime Morente）说，他一开始下令逮捕4名中国人，但是执法者最终抓捕了273名嫌疑人，这些人涉嫌"从事非法在线业务"。

美联社报道称，中国官方已经宣布撤销被捕人员的护照，这些人将被视为非法劳工。菲律宾移民局方面表示，这些人将受到指控并被关押在一所移民局监狱里等待被驱逐出境。

菲律宾移民局专员莫伦特说："这些人待在菲律宾会对菲律宾的公共安全构成威胁。"他还说："这些犯罪分子都会被逮捕、被引渡，都会被列入黑名单，再也不能进入菲律宾。"

中国正在加强对中国人在包括菲律宾在内的亚洲其它国家的刑事犯罪的打击。数以千计的中国人跑到菲律宾参与互联网非法投资诈骗活动。

大量中国人被招募到菲律宾从事博彩业

上个月，中国大使馆表示，大量中国人被招募到菲律宾从事博彩业，但是其中多数人根本没有工作许可。在线赌博和在线游戏多数是服务于中国大陆的客人。

中国大使馆说，中国的资金非法流向菲律宾从事一些犯罪活动，例如招募中国人去从事网络博彩。而被招募的中国人又会遭到虐待，他们的护照被扣，人身被囚禁，还会遭到殴打。

在重新审查合同、安全以及法律问题期间，菲律宾的娱乐和博彩业公司暂停向海外博彩机构发放营业许可。菲律宾博彩管理机构方面表示，2016年到2018年，菲律宾政府从博彩业获得的税收达到近2.35亿美元。

洪沙王凡/乐然 （美联社，法新社）