菲律宾再次向仁爱礁发起补给行动

（德国之声中文网）中国海警局称，"9月8日，菲律宾2艘运补船和2艘海警船未经中国政府允许，擅自进入中国南沙群岛仁爱礁邻近海域。中国海警依法对菲船只进行严正警告、全程跟监、有效规制。"

中国海警局还称，"中国对包括仁爱礁在内的南沙群岛及其附近海域拥有无可争辩的主权，坚决反对菲方向非法'坐滩'军舰运送违规建材。中国海警将依法在中国管辖海域持续开展维权执法活动。"

中国所称的仁爱礁在菲律宾被称为阿云金礁（Ayungin Reef），位于菲律宾专属经济区，西方称其为"第二托马斯浅滩"。1999年，菲律宾将"马德雷山脉"号(Sierra Madre) 登陆舰在仁爱礁搁浅，以加强对其宣示主权。这艘"坐滩"军舰上一直驻扎着少量菲律宾士兵。

"马德雷山脉"号(Sierra Madre) 登陆舰由菲律宾士兵轮换驻守

水炮事件后菲律宾成功执行一次补给

今年8月5日，中国海警船向菲律宾船只发射水炮，阻止菲律宾为"马德雷山脉"号提供补给。中方称菲律宾不顾中方一再劝阻和警告，"企图向非法' 坐滩'军舰运送用于维修加固的建筑物资"。

8月22日，菲律宾称已于当日成功执行了对"马德雷山脉"号登陆舰的补给和轮换任务。"西菲律宾国家特遣部队"表示，此举"向全世界表明了菲律宾人对我国海域内的这一浅滩拥有主权权利和管辖权的坚定决心"，同时指责中国海警和"中国海上民兵"船只试图"拦截、骚扰和干扰"。

中国海警局对该事件表示，"中国海警依法对菲船只进行严正警告、全程跟监、有效规制，同时针对菲未搭载用于大规模加固违规建材的实际，从人道主义出发，对菲方向'坐滩'军舰运送食品等必要生活物资作出了临时性特殊安排。"

对于中方9月8日对进入仁爱礁邻近海域的菲律宾运补船和海警船采取的行动，菲律宾方面再次予以谴责，称中国海警和海上民兵的行为"非法、具有侵略性、破坏稳定"。菲律宾南海"全国特别工作小组"在一项声明中说，他们被告知，当菲律宾船只在执行合法行动时，中国船只进行了骚扰，有危险动作和侵略性行为。

小费迪南德·马科斯就任菲律宾总统后，马尼拉将重心转向支持美国，与中国的关系在南海问题上陷入僵局。

路透社曾报称，马尼拉正在就在菲律宾最北端偏远岛屿开发民用港口的事宜进行谈判，该岛屿距离台湾不到200公里。

面对日益严峻的安全挑战，菲律宾还将与澳大利亚的双边关系升级为战略伙伴关系。

菲律賓總統小馬科斯同澳洲防長一同觀摩軍演

(路透社等）

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