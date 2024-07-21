菲律宾：中菲就坐滩军舰补给事宜达成一致

在发生了一系列船只碰撞等危险冲突后，中国同菲律宾就菲方坐滩军舰的补给达成了一致。但目前还只是马尼拉的单方面消息。

（德国之声中文网）菲律宾政府周日（7月21日）表示，菲律宾已同中国就第二托马斯浅滩坐滩船只补给问题达成一项协议。

目前，菲律宾占据着第二托马斯浅滩，但中国也声称对其拥有主权。近来数月，两国在那里的水域发生多次冲突。人们担心，此类冲突愈演愈烈，并将菲律宾的盟国美国也拖入更大范围的冲突。

据美联社的报道，协议达成前，中菲双方在马尼拉举行了多轮谈判。

菲律宾外交部的这份声明写道："菲律宾和中华人民共和国就向阿云金浅滩的马德雷山脉号日常用品补给和轮换任务的临时安排达成了谅解。"

中国称阿云金浅滩为仁爱礁，即第二托马斯浅滩。"马德雷山脉"号是一艘锈迹斑斑的二战时期的军舰，上面仍驻扎着少数菲律宾士兵。1999年，这一破旧不堪的战舰被菲律宾故意搁浅在第二托马斯礁，作为对主权的宣示。

菲律宾外交部的声明还写道："双方认识到，有必要继续缓和南海局势，通过对话和协商来管理分歧，并同意该协议不会损害彼此在南海的立场。"

北京尚未对该协议做任何表态。菲方的声明中也未透露协定的内容。不过，有菲律宾外交官早些时候表示，中菲双方已同意建立一个高层热线，防止在菲律宾定期向坐滩军舰运送补给品时发生对抗。

中国海警船同菲律宾补给船在南海发生冲撞 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

近期中菲南海冲突事件越加频繁

在今年6月17日冲突中，据菲律宾军方发布的影像，中国海警使用刀具等器械，刺破菲律宾船只。菲律宾军方还称，一名水手在冲突中失掉一个手指，严重受伤。

第二托马斯浅滩位于菲律宾巴拉望省以西195公里处，属于菲律宾的专属经济区。该岛礁距离中国海南岛逾1000公里。

2016年海牙国际仲裁法庭裁决，中国对南中国海岛礁的"历史性权利"没有法律依据，且所有南中国海岛礁皆不能产生领海以及专属经济区。中国不承认海牙国际仲裁庭对南海事务有管辖权，更拒绝仲裁结果，今年6月中，中国出台海警执法新规定。根据新规定， "非法进入"中国领海的外国船舶可以被扣留，有"非法出入境嫌疑"的外国人可被拘留审查长达60天。

菲律宾民间船队驶向黄岩岛宣示主权 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（美联社、德新社等）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。