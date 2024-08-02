菲律宾与日本首次在南中国海举行联合军演

继菲律宾与美国在南中国海举行军演之后，菲律宾本周五（8月2日）和日本在南中国海举行首次联合军事演习。与此同时，越南的一艘海警船也赴菲律宾参加与该国海军的联合演习。

（德国之声中文网）菲律宾军方8月2日发表声明称，该国海军和日本海上自卫队首度举行了联合军演，以加强维护印太地区自由开放的区域合作。声明中说，日本驱逐舰"涟" 号（JS Sazanami）和菲律宾导弹护卫舰"何塞·黎刹"号（BRP Jose Rizal）在西菲律宾海（菲律宾对在其专属经济区内的部分南中国海海域的称呼）举行了通信演习和战术演习。

声明称，军演"增强了菲律宾海军和（日本海上自卫队）的战术能力，加强了双方的紧密联系以及对维护该地区和平与稳定的共同承诺"。

菲律宾和日本不久前刚刚签署了协议，允许两国军队相互进入对方领土。

菲律宾和美国海军7月31日刚刚在南中国海菲律宾专属经济区完成联合军演。此前一天，美国国务卿布林肯和美国国防部长奥斯汀7月30日访问马尼拉，宣布美国将"额外拨款5亿美元作为对菲律宾的军事援助，"以加强与我们在该地区时间最长的条约盟国的安全合作。"

越南与菲律宾举行联合训练

与此同时，越南的一艘海警船也奔赴菲律宾与该国海军进行搜救、消防、战斗联合演习。这也是这两个东南亚国家在南中国海争议水域的首次此类行动。据越南媒体报道，越南CSB 8002号海警船7月31日从位于广南省的海警第二区军港启程前往访问菲律宾。越南方面称，这次访问"具有重大的政治意义"，为两国海警提供了交流信息、互相借鉴海上执法经验的机会，深化越南与菲律宾的双边关系，肯定了越南捍卫主权、确保国家海域和岛屿安全秩序，并与推动国家经济发展相结合的一贯立场。

7月中旬，越南外交部表示越南向联合国提交了一项主张，申请延伸南中国海的大陆架划界，目前的大陆架范围是200海里。

中国海警船同菲律宾补给船在南海发生冲撞 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

南中国海主权争端牵涉到包括中国、越南、菲律宾在内的众多国家。随着北京加大力度宣示对几乎整个南中国海海域的主权，中国和菲律宾舰船之间的海上对抗不断升级。

（法新社等）

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