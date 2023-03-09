菲律宾一飞机在南海上空遭中国海警船广播驱赶

（德国之声中文网）本周五（3月10日），菲律宾海岸警卫队的一架飞机在飞跃南中国海存在主权争议的岛屿上空时，先后多次收到中国海警船发出的无线电警告，要求这架飞机迅速离开“中国领空”。

菲律宾飞行员通过无线电回应说：“呼叫中国海警船。你正在穿过菲律宾领海。请表明你的身份并说明你的意图，以防止误会发生。”

中国宣称对几乎整片南中国海拥有主权。多年来中国在南沙群岛（西方国家称斯普拉特利群岛）等有争议的地区长期部署了数百艘海警船和渔船，并填海造岛，修建飞机跑道、部署导弹。

菲律宾在南中国海实际控制的岛礁总共有11个。其中包括南沙群岛第二大天然岛中业岛（菲律宾称派格阿萨岛），岛上有驻军并建有市政大楼和学校。

上周末，菲律宾海岸警卫队称，总共有44艘中国船只停靠在“派格阿萨岛（中业岛）12海里以内”，其中包括一艘军舰、一艘海警船和42艘疑似海上民兵船。

本周五，在中国外交部新闻例会上，有记者就菲律宾通报的“中国船只在南海相关岛屿出现”提问。中国外交部发言人毛宁回应称：“中国对南沙群岛及其附近海域拥有主权，对相关海域也是拥有管辖权的，所以中国的船只在中方的管辖海域进行正常的活动是合理合法的。”

上个月，在距离第二托马斯浅滩（中国称仁爱礁）大约20公里，一艘中国海警船向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾方面船员短暂失明。

虽然菲律宾新上任的总统马科斯今年1月访华时表示，“南海主权争端的问题是不属于像菲律宾和中国这样两个友邦之间的问题”。菲中两国外交部还考虑建立一条“电话热线”，以避免在领土争端中出现“误判和沟通失误”。但菲律宾也正在寻求与美国建立更紧密的军事联盟。近期菲律宾驻美国大使罗慕尔德兹（Jose Manuel Romualdez）表示，美菲两国计划将在南海举行联合巡航，以确保所谓的“行为准则”和“航行自由”，并称日本和澳大利亚也希望加入，目前正在与美国就此事进行协商。

此次菲律宾海岸警卫队的飞机飞越的岛礁就包括第二托马斯浅滩（仁爱礁）。第二托马斯浅滩是一座环礁，长15公里，宽约5.6公里，退潮时大部分露出。1999年，菲律宾的一艘破旧登陆舰“马德雷山号”搁浅第二托马斯浅滩后，一直未被拖走，由菲律宾海军陆战队人员看守，菲律宾以空中投送方式补给物资。数年后，菲律宾方面还对这艘搁浅的军舰进行加固，把混凝土基础放置在船体内，以稳定船体。

中国指责菲律宾的做法侵害了中国主权，要求菲律宾立即拖走坐滩军舰，并派军舰及海警船控制仁爱礁周边海域进行严密监视，随著美济礁的建设日趋完善，定期常态化巡航仁爱礁。

菲律宾海岸警卫队南中国海事务发言人塔里艾拉(Jay Tarriela)周三表示：“我觉得解决中国在西菲律宾海‘灰色地带’活动的最好方法就是揭露它。”

塔里艾拉说，通过公开未经编辑的海岸警卫队录制的视频和拍摄的照片，“我们可以重塑公众舆论，根据事实而不仅仅是凭借宣传来评价客观事实。”

他表示，菲律宾海岸警卫队作为中国侵略性行为的揭露者，有利于国际上志同道合的国家一起表达对中国的谴责。“中国在暗处的行动被揭露出来，这就逼迫他们要么承认，要么公开撒谎。”塔里艾拉说。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美军可进入更多菲律宾军事基地 美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，使美国能够进入菲律宾的另外四个军事基地。如此一来，美国军队便能紧盯两个关键地点：台湾海峡和南中国海的争议地区。据官员称，每天都有大约500名美军士兵在菲律宾执勤，该国允许美军在指定的菲律宾军营中停留。

美国扩大在亚太地区的军事部署 美防长：加强联盟以应对中国非法主张 在与菲律宾防长加尔维兹（Carlito Galvez Jr.，图右）于马尼拉一同出席的新闻发布会上，美国防长奥斯汀表示，加强联盟的努力「在中国继续推进其在西菲律宾海的非法主张时尤为重要」。作为回应，中国外交部发言人毛宁指责美国通过新的军事安排追求「其自私的议程」，称这是「加剧该地区紧张局势并危及地区和平与稳定的行为」。

美国扩大在亚太地区的军事部署 增加朝鲜半岛部署的军事设备 美国防长奥斯汀也在首尔宣布，将增加在朝鲜半岛部署的先进军事设备，包括战斗机和航空母舰，以促进联合训练和规划。他和韩国国防部长李钟燮就扩大美韩联合军事演习达成协议，还讨论了2月份模拟演习的准备工作。朝鲜在2022年试射了几十枚导弹，包括可能具有核能力的导弹，旨在打击韩国和美国本土的目标。美国因此在去年恢复了大规模军事演习，以加强对平壤的威慑。朝鲜官方对此表示，它准备以「最具压倒性的核力量」来反击美国的军事行动。

美国扩大在亚太地区的军事部署 调整美军在冲绳岛驻军 2023年1月，美国和日本同意调整美国在冲绳岛的驻军，部分原因是为了加强反舰能力，为中国入侵台湾或在中国南海或东海发生其他敌对行为时做准备。日本是美国在本土之外驻军最多的地方，包括大约1.8万名美国海军陆战队员，其中大多数人都驻扎在冲绳岛的主要基地。尽管日本和台湾没有正式的外交关系，但它们有着密切的非正式关系，并且对中国不断增强的军事活动有着共同的担忧。

美国扩大在亚太地区的军事部署 重开驻所罗门群岛大使馆 美国今年初重新恢复了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。去年4月索罗门群岛与中国签署的秘密安全协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。美国国务院表示，重开那里的大使馆是对抗中国在该地区日益增长的影响力的优先事项。

美国扩大在亚太地区的军事部署 向台湾出售武器 美国与台湾没有正式的外交关系，但却是台湾的主要军事支持者。几十年来，华盛顿根据《与台湾关系法》向台湾出售「防御性」武器。去年8月前美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在台湾周边海域展开数十年来规模最大的实弹军演。接着在9月，拜登政府宣布了价值11.6亿美元的第6度对台军售案。美参院更在去年底通过《国防授权法案》，该法计画未来派遣美国政府官员长驻台湾，以强化美台双边合作。



东盟与中国就“南海行为准则”举行新一轮谈判

据新加坡《海峡时报》报道，本周五，印尼外交部东盟合作司司长苏约迪普罗（Sidharto R Suryodipuro）在东盟成员国与中国代表本周就“南海行为准则”再度举行谈判会议之后表示，谈判一直在取得进展，各方都承诺加强谈判。他没有透露为期三天的谈判的具体细节。他强调，“南海行为准则”最重要的在于具备“实质性”和“可操作性”。

他还强调说，谈判各方在目标上是一致的，即保持南海水域无冲突，并让所有国家从其潜在的机会中受益。

美国国务院亚太助卿康达（Daniel Kritenbrink）本周三曾在印尼首都雅加达表示，美国继续支持南海航行自由、飞行自由以及和平解决整个南海的争端。

他说：“我们认为中国在南海的声所主张应该基于国际法。同样地......任何争端或重叠的主张都应该依据国际法和平解决。”

（路透社、美联社、海峡时报）

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。