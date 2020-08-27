菲外长呼吁不与受美国制裁的中国企业合作

（德国之声中文网）菲律宾外长洛辛（Teodoro Locsin）周五（8月28日）表示，他建议政府终止与涉及中国南海军事化人工岛建设、被美国列入黑名单的中国公司打交道。

本周三，美国商务部宣布制裁24家中国企业，并针对涉及其中的相关个人与直系亲属实施签证制裁。这是美国首次就南海争端制裁中国。

"如果他们以任何方式参与南海造岛，那么我们将终止与他们的任何联系"，洛辛外长对CNN菲律宾频道记者说。但是，他没有点名任何公司或项目。

被美国列入黑名单的中国企业之一是中国交通建设集团（CCCC）。该企业从事基础设施建设，去年获准与一家菲律宾当地企业合作，承建耗资100亿美元的马尼拉附近的甲米地省机场项目。该企业的子公司--中国港湾工程公司与菲律宾企业乌登纳集团（Udenna）总裁黄书贤（Dennis Uy）合作，已初步获准一项12亿美元的马尼拉湾填海工程。黄书贤与菲律宾总统杜特尔特关系密切。

甲米地省长雷穆拉（Juanito Victor Remulla）说他遵从杜特尔特指示，从他那里获悉如何进一步行动的意见。他对新闻频道ANC说，"如果总统说了，如果国防部说了，和中国交通建设集团合作存在安全风险，那么我们将立即终止协议。"

中国海港工程公司承建的马尼拉湾填海工程的合作伙伴、乌登纳集团下属Udenna Land公司，以及管辖地帕赛市政府，都没有回应记者的采访请求。

中国在南海人工岛美济礁上部署了可以袭击菲律宾的导弹。去年12月，有记者问乌登纳集团是否介意跟一家参与美济礁建设的企业合作，乌登纳集团的代表表示， 黄书贤对此并不关心。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 接近完工 2016年6月28日拍摄的卫星图像显示，中国在存在主权争议的永暑礁（Fiery Cross Riff）修建的一条3000米长的飞机跑道修建已经进入尾声。理论上，该跑道足以满足空客A380机型的起降。与7个月之前的卫星图像比较，中国在南中国海人工岛屿的建造速度惊人。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 岛上设施 这张卫星图片是2015年11月拍摄的，人们可以看到岛上正在进行建造工程。据悉，岛屿上已经设有一个直升机停机坪，一个300米长的码头，还有面积大到足以停靠军队油轮的海港。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 赤瓜礁 中国在争议海域填的首个海造地工程之一就是在赤瓜礁（South Johnson Reef）进行的。赤瓜礁由中国实际控制。这张最近拍摄的图片可以看到，岛上北端一座雷达塔的修建接近完工。华盛顿战略与国际研究中心下属机构亚洲海事透明倡议（AMTI）表示，岛屿中心位置可能修建了一座大型的多层军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 军事基地？ 从2016年年初，在斯普拉特利群岛（Spratly Islands，中国称为南沙群岛)之内的美济礁（Mischief Reef）附近，中国也开始大兴土木。专家推测，美济礁未来可能会成为中方的海军军事基地。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 飞速建设 南熏礁（Gaven-Riff）的人工岛工程始于2014年，施工速度很快，已经填海造出11.4万平方米土地。对比2014年3月的左图和2014年8月的右图，一座人工新岛赫然成形。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 防空塔 根据亚洲海事透明倡议，自2003年起，中国就在南熏礁部署了军力。专家们表示，岛上主广场上似乎建立一个防空塔。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 如何造岛 扩张岛礁的基本流程是从海底疏浚砂石，倒在浅滩上，砂会聚集至高水位线以上，之前岸床或者岛礁的位置就被隐藏起来。然后用推土机等工具将砂子弄平。建造完想要的土地面积后，岛屿周边工人要建立壁垒，防止侵蚀和风暴潮。之后就开始建造各种设施。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 “沙土长城” 中国对南中国海上约90%的区域提出领土要求，而菲律宾、越南、马来西亚、文莱等国也对这块资源丰富的水域提出主权要求。南中国海是重要的世界贸易航运通道，每年都有价值约5万亿美元的货物经由该海域运往全球各地。中国的填海造地被美国军方称为“沙土长城”工程，美国对建造人工岛屿的意图表示严重关切。北京认为，其对南中国海拥有“历史性权利”。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 美国的担忧 华盛顿担心，中国在南中国海地区军事层面的努力会削弱美国在太平洋地区的海军和经济力量。美国考虑派遣美国军机和军舰进入南中国海新造岛礁12海里内海域。华盛顿一再向北京和其他在争议海域进行填海的国家结束工程，但北京对此表示拒绝。

中国南海“微整形”工程 效果清晰可见 生态影响 菲律宾政府表示，中国的人工造岛活动对南中国海的“生物多样性和生态平衡造成不可逆转的广泛破坏”。并且，珊瑚礁系统因此遭到破坏，导致周边沿海国家每年蒙受1亿美元的经济损失。 作者: Gabriel Domínguez



在去年12月回复路透社记者的电子邮件提问时，乌登纳集团的投资者关系主管委内瑞拉（Leo Venezuela）说，那家公司在该项目中拥有"微不足道的股份"。

2016年，菲律宾赢得了一桩国际仲裁案。仲裁法院认定美济礁属于马尼拉200英里专属经济区。

张平/ 凝炼（路透社）

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