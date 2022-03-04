 菲利普·格拉斯：蒂罗尔钢琴协奏曲 | 文化经纬 | DW | 09.03.2022

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文化经纬

菲利普·格拉斯：蒂罗尔钢琴协奏曲

美国当代作曲家菲利普·格拉斯在传统古典音乐和流行音乐领域都有不少佳作。他深受东方文化影响，发展出自己的简约主义风格。请听他创作的蒂罗尔钢琴协奏曲。

Komponist Philip Glass wird 80 Jahre

美国当代作曲家菲利普·莫里斯·格拉斯（Philip Morris Glass，1937年1月31日－）1937年生于美国马里兰州巴尔的摩的一个犹太人家庭。他创作的音乐涉及了传统古典音乐的几乎所有体裁，并且在流行音乐领域也有不少佳作。

在与印度音乐家拉维·香卡合作后，格拉斯受到东方文化的影响，独立发展出了自己的简约主义风格，成为其代表人物之一。

这一流派追求最本质、最原始的音乐元素，最突出的特征是重复性，音高的变化范围限定在简单的音符中。格拉斯往往以五六个音符作为基础，乐曲没有和声变化，节奏非常稳定，有的还带有浪漫主义式的旋律感。请听他的蒂罗尔钢琴协奏曲。

演奏： Philip Davies, Dennis Russell，斯图加特室内乐团

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