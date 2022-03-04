菲利普·格拉斯：蒂罗尔钢琴协奏曲

美国当代作曲家菲利普·莫里斯·格拉斯（Philip Morris Glass，1937年1月31日－）1937年生于美国马里兰州巴尔的摩的一个犹太人家庭。他创作的音乐涉及了传统古典音乐的几乎所有体裁，并且在流行音乐领域也有不少佳作。

在与印度音乐家拉维·香卡合作后，格拉斯受到东方文化的影响，独立发展出了自己的简约主义风格，成为其代表人物之一。

这一流派追求最本质、最原始的音乐元素，最突出的特征是重复性，音高的变化范围限定在简单的音符中。格拉斯往往以五六个音符作为基础，乐曲没有和声变化，节奏非常稳定，有的还带有浪漫主义式的旋律感。请听他的蒂罗尔钢琴协奏曲。

演奏： Philip Davies, Dennis Russell，斯图加特室内乐团

欢迎订阅德国之声“古典音乐风”播客，收听更多优秀的古典音乐演出。

Feed-URL:

https://rss.dw.com/xml/podcast_chi_klassischemusik

iTunes:

https://itunes.apple.com/us/podcast/id1347146553?l=de