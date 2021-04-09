菲利普亲王去世：一生甘做妻子“伴驾”

英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王去世，享年99岁。我们在这里为您介绍菲利普亲王“伴驾”的一生。
（德国之声中文网）白金汉宫发布消息称，英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王去世，享年99岁。2021年2月，近百岁的他就曾因病住院。
菲利普亲王陪伴女王走过七十多年。几十年来，他一直生活在其妻子的影子下。尽管如此，他一直都保持着自己独立的个性。菲利普亲王正是因其执拗、坦率的性格受到英国人爱戴。
幽默坦率 频频失言
多年来，这位爱丁堡公爵常常因为嘴快，口无遮拦成为媒体报道的头条。他的口误甚至被编辑成书。1986年他对中国进行历史性访问时，称英国大学生如果中国久呆，"就将都变成小眯缝眼了。"
菲利普亲王一次迎接前联邦总理科尔（Helmut Kohl ）时将其称呼为"帝国总理先生"，看到尼日利亚总统身穿阿拉伯长袍时，他惊讶地表示，"您看上去怎么像是马上要上床睡觉。"
菲利普亲王的经常失言和失态成为人们津津乐道谈论的话题。菲利普亲王对自己的失言也感到非常自责。他说："我更希望自己没有犯过这些错误。"但他马上补充说：“我不会透露这些错误有哪些。”
全力协助
菲利普从不愿谈自己，更不愿意流露自己的情感。因此他也获得了对孩子冷漠的名声。但是另一方面，当他的4个孩子中3个孩子闹离婚时，菲利普则被视为是维护王室家族和睦的粘合剂。
为了妻子，菲利普不得不放弃了他在皇家海军很有前途的生涯。他在接受一次电视采访时对此只是简短地说了句"有些失望"。而与一位女王结婚，他认为首先要"尽我所能协助她"。
这个角色菲利普亲王扮演得显然无懈可击。女王伊丽莎白二世曾一再强调，丈夫对她来说是多么的重要。
1921年6月10日在希腊科孚岛出生的菲利普，是希腊和丹麦王子安德里亚斯（Andreas）唯一的儿子。1939年，当时只有13岁的伊丽莎白在随家人访问英国达特茅斯海军学校时，邂逅了年长她5岁的菲利普。
一见钟情
菲利普高大挺拔的身材，金黄色的头发和蓝色的眼睛令伊丽莎白公主对其一见钟情。两人在1947年11月20日举行了婚礼。
5年之后，伊丽莎白在父亲乔治六世逝世后登基继承王位，从此菲利普的角色只能是妻子的"另一半"。
尽管如此，菲利普坦诚执拗的个性赢得国民的爱戴。此外，他和女王一样不辞辛苦的参加各种活动、仪式以及担任数以百计的公益组织的名誉主席，也是他深受民众爱戴的原因。
然而，年龄不饶人。2011年，菲利普亲王做了心脏支架手术。2021年2月，他再度因病住院。尽管年迈体弱，太平洋岛国瓦努阿图的居民仍将他视为神明，相信他有一天能回到他们中间，解救他们免于病痛和死亡。
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英国女王伊丽莎白二世统治英国已长达半个多世纪之久，她与许多政要显赫以及普通百姓握过手，四个亲生孩子也使她渡过了无数个不眠之夜，甚至是烦恼的年月。本周五，也就是4月21日是伊丽莎白二世的80寿辰华诞之日。虽说这位英国女王已80高龄，但依旧思维敏捷，身体硬朗，也从未有过退位的打算。 (21.04.2006)