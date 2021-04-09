菲利普亲王去世：一生甘做妻子“伴驾”

（德国之声中文网）白金汉宫发布消息称，英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王去世，享年99岁。2021年2月，近百岁的他就曾因病住院。

菲利普亲王陪伴女王走过七十多年。几十年来，他一直生活在其妻子的影子下。尽管如此，他一直都保持着自己独立的个性。菲利普亲王正是因其执拗、坦率的性格受到英国人爱戴。

幽默坦率 频频失言

多年来，这位爱丁堡公爵常常因为嘴快，口无遮拦成为媒体报道的头条。他的口误甚至被编辑成书。1986年他对中国进行历史性访问时，称英国大学生如果中国久呆，"就将都变成小眯缝眼了。"

女王夫妇陪同来访的中国国家主席习近平

菲利普亲王一次迎接前联邦总理科尔（Helmut Kohl ）时将其称呼为"帝国总理先生"，看到尼日利亚总统身穿阿拉伯长袍时，他惊讶地表示，"您看上去怎么像是马上要上床睡觉。"

菲利普亲王的经常失言和失态成为人们津津乐道谈论的话题。菲利普亲王对自己的失言也感到非常自责。他说："我更希望自己没有犯过这些错误。"但他马上补充说：“我不会透露这些错误有哪些。”

全力协助

菲利普从不愿谈自己，更不愿意流露自己的情感。因此他也获得了对孩子冷漠的名声。但是另一方面，当他的4个孩子中3个孩子闹离婚时，菲利普则被视为是维护王室家族和睦的粘合剂。

为了妻子，菲利普不得不放弃了他在皇家海军很有前途的生涯。他在接受一次电视采访时对此只是简短地说了句"有些失望"。而与一位女王结婚，他认为首先要"尽我所能协助她"。

这个角色菲利普亲王扮演得显然无懈可击。女王伊丽莎白二世曾一再强调，丈夫对她来说是多么的重要。

1921年6月10日在希腊科孚岛出生的菲利普，是希腊和丹麦王子安德里亚斯（Andreas）唯一的儿子。1939年，当时只有13岁的伊丽莎白在随家人访问英国达特茅斯海军学校时，邂逅了年长她5岁的菲利普。

1953年伊丽莎白二世加冕继承王位

一见钟情

菲利普高大挺拔的身材，金黄色的头发和蓝色的眼睛令伊丽莎白公主对其一见钟情。两人在1947年11月20日举行了婚礼。

5年之后，伊丽莎白在父亲乔治六世逝世后登基继承王位，从此菲利普的角色只能是妻子的"另一半"。

尽管如此，菲利普坦诚执拗的个性赢得国民的爱戴。此外，他和女王一样不辞辛苦的参加各种活动、仪式以及担任数以百计的公益组织的名誉主席，也是他深受民众爱戴的原因。

然而，年龄不饶人。2011年，菲利普亲王做了心脏支架手术。2021年2月，他再度因病住院。尽管年迈体弱，太平洋岛国瓦努阿图的居民仍将他视为神明，相信他有一天能回到他们中间，解救他们免于病痛和死亡。

菲利普亲王辞世 与女王牵手走过大半世纪 冲破阻力的王室婚姻 据说，伊丽莎白13岁的时候就爱上了比自己年长5岁的菲利普。不过，菲利普当时虽然贵为希腊和丹麦王子，但是家族并不阔绰，而且家族还和德国纳粹有所关联，所以他与当时的伊丽莎白公主相恋并不是完全没有阻力。不过两人还是于1947年11月20日成婚，婚后共育有4名子女。

菲利普亲王辞世 与女王牵手走过大半世纪 女王家里谁说了算？ 伊丽莎白公主对菲利普王子十分倾慕，但是1953年她继承王位成为英国女王之后，婚姻也不免因此被蒙了一层阴影。菲利普亲王对于自己需要随时随刻扮演女王背后的男人这个角色并不是一直满意。另外，女王伊丽莎白二世也不让丈夫对内阁事务指手画脚，不过女王的丈夫在家里倒是有绝对的发言权。

菲利普亲王辞世 与女王牵手走过大半世纪 女王的子女 伊丽莎白二世与菲利普亲王总共育有4个子女。这张照片拍摄于1953年。女王夫妇怀抱的是查尔斯王子和安妮公主。现在女王夫妇膝下已经子孙成群，曾孙辈就已经有5人了。

菲利普亲王辞世 与女王牵手走过大半世纪 共同出访 如果英国女王外访，菲利普亲王都会同行，不过他始终需要与女王保持身后一步的距离。到如今，两个人已经一起出访过116个国家。伊丽莎白二世也由此成为有史以来外访国家数量最多的西方国家元首。1986年，伊丽莎白二世与丈夫访问中国。她是第一个访问中国的英国君主。

菲利普亲王辞世 与女王牵手走过大半世纪 共同的爱好：赛马 伊丽莎白二世非常喜欢柯基犬，不过菲利普亲王对这种短腿狗兴趣寥寥，他甚至把女王饲养的柯基犬称作“王室的圆枕头”。不过他二人都对马情有独钟。英国皇家赛马会每年都会举行为期一周的赛事，女王的马匹也会参赛。

菲利普亲王辞世 与女王牵手走过大半世纪 菲利普亲王的黑色幽默 菲利普亲王可谓是英国黑色幽默的“集大成者”。他在公开场合的“信口开河”常常会惹出一些祸端。1986年，他随同英国女王出访中国的时候曾经对在西安留学的英国学生说：“在这儿待久了，小心变成眯缝眼。”

菲利普亲王辞世 与女王牵手走过大半世纪 皇家阅兵庆典 1805年以来，每年6月英国都会举办君主官方庆生典礼。伊丽莎白二世的生日是4月21日，这一天并没有公共庆祝活动。而女王生日的官方皇家阅兵庆典却是在6月17日举行。这一庆典整个皇室家族都会出席参与。

菲利普亲王辞世 与女王牵手走过大半世纪 君主制的象征 每年英国女王都会在议会致开幕词。对于英国人来说，伊丽莎白二世和菲利普亲王已经成为君主制以及王室延续的象征。特别是在英国即将退出欧盟的危机时期，女王夫妇的象征性作用更是不可小觑。

菲利普亲王辞世 与女王牵手走过大半世纪 菲利普亲王去世 英国女王伊丽莎白二世的丈夫菲利普亲王于2021年4月9日辞世，享受99岁。白金汉宫在宣布菲利普亲王逝世的消息后降半旗哀悼。英国皇室的官方网站上以黑底白字贴出了菲利普亲王的讣告：“女王陛下以沉痛的心情宣布，深爱的丈夫、爱丁堡公爵菲利普亲王过世。亲王殿下早晨在温莎城堡安详辞世。”



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