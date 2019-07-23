菲利斯·贾尔迪尼:G大调钢琴五重奏  

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意大利小提琴家、作曲家菲利斯·贾尔迪尼是意大利嘉兰特风格的领军人物之一。请听他创作的G大调钢琴五重奏。
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意大利小提琴家、作曲家菲利斯·贾尔迪尼（Felice Giardini）1716年生于都灵，1796年在莫斯科去世。他曾担任意大利歌剧院院长长达40年，被视为意大利嘉兰特风格的领军人物之一。
嘉兰特风格的音乐轻快、高雅，有时带点儿诙谐趣味。乐曲一般旋律单纯，和声也不复杂，给听众带来轻松悦耳的感受。
费迪南德·里斯曾跟随贝多芬学习钢琴， 他创作的“信仰的胜利”是一首关于信仰和无神论交锋的作品。
神圣罗马帝国皇帝约瑟夫二世1790年2月20日去世后，贝多芬家乡波恩的一些学者委托贝多芬为皇帝葬礼仪式作曲。在不到3周的时间里，贝多芬就 写出了一首康塔塔。
意大利作曲家安德里亚·卢凯西的安魂曲只有两个乐章，但两个乐章对比非常强烈，营造出生命结束后走向天国的祥和的气氛。
意大利小提琴家、作曲家菲利斯·贾尔迪尼是意大利嘉兰特风格的领军人物之一。请听他创作的G大调钢琴五重奏。
在中国掀起一阵建造博物馆的热潮，城市之间以华丽的建筑互相较劲，但是却没有提拨足够的资金给事后的维护管理，导致许多博物馆成为公共政策的牺牲品。
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