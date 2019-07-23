菲利斯·贾尔迪尼:G大调钢琴五重奏  

意大利小提琴家、作曲家菲利斯·贾尔迪尼（Felice Giardini）1716年生于都灵，1796年在莫斯科去世。他曾担任意大利歌剧院院长长达40年，被视为意大利嘉兰特风格的领军人物之一。

嘉兰特风格的音乐轻快、高雅，有时带点儿诙谐趣味。乐曲一般旋律单纯，和声也不复杂，给听众带来轻松悦耳的感受。