菲亚特“传奇总裁”马奇奥尼逝世 接班人已定

（德国之声中文网）"阿涅利家族带着最深切的悲伤，确认马奇奥尼逝世。" 阿涅利家族控股公司于声明中表示。

其首席执行官艾尔肯（John Elkann）感叹称："不幸的是，我们所担心的这一刻还是到来了。马奇奥尼，伟大的男人及我们的朋友，已经不在了。"

菲亚特集团上周末宣布，66岁的马奇奥尼因肩膀手术后出现严重并发症，导致病情恶化，无法重返岗位。

这位拥有意大利/加拿大双重国籍的首席执行官自2004年起掌舵接管菲亚特， 并被视为带领这家企业从谷底翻身的最大功臣。

2009年，他主导菲亚特与美国汽车制造商克莱斯勒合并，并在此后对集团进行大规模分拆重组，令企业重回轨道。

艾尔肯在声明中说道："我相信，纪念他生前最好的方式就是将他留给我们的遗产，持续发扬他最自豪的责任感与开放的人文价值观。"

为表彰马奇奥尼对意大利带来的深远影响，国会议员们默哀一分钟悼念，随后掌声雷动。

意大利前总理吉蒂利尼（Paolo Gentiloni）在推特上写道："谢谢你的付出、努力及带来的成果。你使意大利人的骄傲散播全世界。"

与此同时，意大利副总理萨尔维尼（Matteo Salvini）也表示："向一个已经做了这么多事情并且本可以实现更多成就的人表达敬意。"

继任者能否延续辉煌？

菲亚特克莱斯勒集团(FCA) 手忙脚乱地组建新的管理层来延续这位传奇人物的事业，并宣布吉普（Jeep）品牌负责人曼利（Mike Manley）接替马奇奥尼担任集团执行长。

而法拉利品牌的新任总裁将是烟草巨头菲利普莫里斯首席执行官卡米莱里(Louis Carey Camilleri)，该香烟制造商赞助法拉利长达四十余年。

事实上，马奇奥尼本已计划好明年要从FCA退下。

一些专家对马奇奥尼的继任者是否能保住他多年来积累的成果抱持怀疑的态度。

德国汽车专家杜登霍夫（Ferdinand Dudenhoeffer）形容菲亚特克莱斯勒为"一家虚弱的企业，现在没有了马奇奥尼，将变得更加无力。"

不过也有包括巴克利银行分析团队在内的业内人士持较为乐观的态度。

陈闵榕/石涛（法新社）