菲中期选举开启 杜特尔特面临选民“公投”

（德国之声中文网）本周一（5月13日）开始的菲律宾中期选举中，近6100万注册选民将从43500名候选人中选举产生18000余名官员。其中最重要的是12名参议员席位。

杜特尔特希望更多的政治盟友当选，以推进他的政策议程，其中包括恢复死刑、降低儿童承担刑事责任的年龄和修改1987年宪法--批评者担心他修宪的目的是要取消总统任期限制。

争议焦点

杜特尔特的"反毒"严打运动已经造成超过5200名嫌疑人死亡，其中大多为城市贫困人口。本次参议院职位竞选者之一就是执行该严打政策的先锋、前国家警察局局长罗纳德·德拉·罗沙（Ronald de la Rosa）。

除此之外，杜特尔特脏话连篇、煽动民族主义情绪和在南中国海的领土问题上对中国实行绥靖政策都引发抗议和批评。

独立的民意调查机构"亚洲脉搏"(Pulse Asia)在5月3日至6日进行的一项调查显示，杜特尔特支持的参议员候选人和其他四名竞选者将获胜，其中只有一名获胜者来自反对阵营。接受调查者1800人，调查误差幅度为正负2.3%。

杜特尔特本人仍然大受欢迎，调查显示他的执政获得七成选民认可。

变数仍然存在

反对派政党的劣势在于四分五裂、没有突出的领导者和资金匮乏。尽管如此，对于沉默的大多数选民来说，变数仍然存在。

对于菲律宾贫困人口来说，基本的生存问题仍然是关注焦点。居住在马尼拉贫民窟斯莫基山的失业者、六岁孩子的父亲韦莱斯（Arturo Veles）在接受美联社采访时表示，他和妻子不会投票给当局支持的候选人。 "他们只看到穷人中的毒品犯罪，却看不到我们如何深陷困境。"

有个小官职的乡村警卫蒙德哈尔则为杜特尔特当局辩护。他赞赏杜特尔特的"反毒"运动打击了抢劫犯罪，颇见成效。他说："曾几何时，犯罪分子甚至在我们村民议事大厅开火，现在你可以在这里放心地走来走去。"

张平/王凡 （美联社）