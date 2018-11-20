菲中亲善？菲民众不以为然

(德国之声中文网) 在与杜特尔特会晤时，习近平向菲律宾方面许诺以"各种形式的支持"，表示要翻开"两国关系的新篇章"。几年前，中菲两国关系曾因南海主权争议一度陷入僵局，而在杜特尔特出任菲律宾总统之后，双边关系明显升温。两年来，杜特尔特与习近平已经6次会晤。而中国最高领导人访问菲律宾，则是十多年来的首次。

习近平说，睦邻友好、合作共赢是双方唯一正确选择，并强调"中方坚定支持菲律宾禁毒和反恐事业，将继续在力所能及范围内向菲律宾提供支持"。他还表示，双方要深化"一带一路"倡议同菲律宾发展战略对接，加强基础设施建设、电信、农业等领域合作。

而在南海议题上，习近平则指出，中菲在南海有广泛共同利益，可以继续通过友好协商管控分歧。

周二当天(11月20日)，中菲两国还签署了29项合作协议，涵盖了贸易、投资、农业、通信、基础设施等众多领域。其中也包括充满争议的南中国海油气共同开发协议。协议的细节暂时没有公布。

杜特尔特则表示，"菲方赞同本地区国家共同维护南海和平稳定，愿积极促进东盟同中国关系发展。在处理国际事务中，中国是站在历史的正确一边。"

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菲律宾民众则对两国政治层面上的亲近不以为然。就在习近平抵达马尼拉的当天，约有200名示威者聚集在中国大使馆前，高举"不欢迎习近平"、"中国滚出菲律宾水域"、"菲律宾不容出卖"、"不能做生意"、"对油气开发说不"等标语，表示抗议。在脸书、推特等社交网络平台上，菲律宾民众也发表了大量反对中国的言论，许多网民还使用"维尼熊"表情包来表达对习近平的蔑视。一网民说："维尼熊在中国被禁止，原因就是影射习近平。所以，让我们就用维尼熊来表达抗议，让这种抗议也蔓延到中国媒体。"

不过，脸书、推特等社交网站在中国遭到屏蔽。中国民众常用的微信、微博等平台，尽管用户数量巨大，但是在中文之外的网络舆论空间中影响力非常有限。

同样是在周二，菲律宾民调机构"社会气象台"(SWS)发布了一项调研结果，指出在今年9月的问卷调查中，高达43%的菲律宾人对中国的信任度为"少"。而在今年6月，持这一看法的菲律宾民众比例还是27%。对中国持有较多信任的菲律宾人比例则为27%。还有28%的人表示难以判定。该机构还测算菲民众对中国的整体信任度指数为负16分，远远低于美国(正59分)、日本(正28分)，也显著低于去年底中国信任度指数水平(正7分)。造成菲民众对中国信任度下滑的主要原因是中国海监船阻止菲律宾渔民在争议海域捕鱼、菲律宾渔政部门没能阻止中国渔民前往该海域捕鱼、中国在相关岛礁大兴土木部署军备。

这次涵盖了1500名受访者的调研还指出，84%的民众认为，菲律宾当局不反对中方在相关海域大兴土木、部署军备的姿态是错误的。

文山/叶宣/(德新社、路透社)