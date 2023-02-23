華興資本證實：失聯董事長包凡正配合中國官方調查

（德國之聲中文網）在香港上市的中國金融集團華興資本，於26日晚間發佈公告表示，其董事長兼首席執行官包凡，目前正在配合國家有關機關的調查，並再次表示其公司業務營運一切正常。
然而，除「如任何中國有關機關要求本公司依法進行配合，本公司將配合該等地調查」外，華興資本並未透露其他關於調查的相關信息。
包凡於本月16日傳出失聯，華興資本當時發公告稱，暫時無法與包凡取得聯繫，引起投資人及市場擔憂，股價重挫近3成。在此之前，有公司內部人士猜測，事件或與其前任總裁、前工銀國際董事長叢林於去年9月被政府調查有關。
中國近兩年多來，對科技公司進行一系列打擊監管、整肅企業高管，包凡的失蹤，也是中國展開反腐運動以來，最新的一起。
上海交通大學金融系教授李楠表示，「華興資本的遭遇，凸顯了一些中國公司的關鍵人物風險。」該風險指的是公司過於依賴某個關鍵人物。他說「在過去的幾年中，一批中國金融機構，在一到兩個管理者的努力下迅速崛起，同時這也使得這些公司，特別容易受到任何和管理者陷入麻煩有關負面新聞的影響」。
華興資本於北京的辦公室外公司logo
華興資本成立於2005年，業務範圍涵蓋私募融資、併購、投資管理與投行、證券和財富管理等，在北京、上海、香港、新加坡和紐約等地設有辦公室，有近700名員工。
現年52歲的包凡曾於2015年入選《彭博市場》全球50大最具影響力人物，他在創立華興資本之前，曾先後任職於摩根士丹利和瑞士信貸，有7年華爾街投行經驗。有中國科技業「造雨人」之稱的包凡，曾參與多起業界有名案件，包括滴滴和快的、美團和大眾點評網的併購案以及京東IPO等案子。
（綜合報導）
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失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬
妄议犯上？阿里遭劫？
马云去年10月在上海外滩金融峰会发表演讲，公开批评中国的金融监管体制。11月初，阿里巴巴旗下的金融科技公司蚂蚁集团在上海和香港价值370亿美元的首次公开募股（IPO）在最后一刻被叫停。自此，马云一直没有公开露面或发言。监管机构多次约谈蚂蚁集团管理层，并宣布对阿里巴巴集团进行反垄断调查。
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被单蒙头 轮椅推走
据《纽约时报》报道，2018年1月27日凌晨，45岁的肖建华坐在轮椅上被人从香港四季酒店带走，他的头被像床单或毯子的东西蒙着。2月1日，肖建华名下最主要的“明天系”集团刊登头版广告，称肖“在国外养病”。报道称，肖可能与曾庆红的亲属有过生意往来。直到2020年7月，明天集团首次证实了肖建华在中国大陆，并说他在配合政府重组企业集团。与此同时中国两家监管机构宣布，已接管明天控股集团旗下几家价值数千亿美元的公司。
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“不能履职” 安邦不安
2017年6月14日，安邦集团在官网发表声明，称董事长吴小晖"因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务"。《纽约时报》引述知情人士称，吴小晖遭到拘留。2018年3月，吴小晖被检察院起诉，5月即因集资诈骗及以职务侵佔罪成，一审判囚18年。
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“私募一哥” 锒铛入狱
中国官方新华社报道，2015年11月1日，泽熙投资总经理徐翔“通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，被公安机关依法采取刑事强制措施”。身着白色阿玛尼西装的徐翔在宁波杭州湾跨海大桥附近被抓。纽约时报报道，在2015年夏股灾时，泽熙旗下的基金收益仍逆市上涨。2016年4月，徐翔被正式批捕。2017年1月，徐翔以操纵证券市场一审被判五年半，罚金110亿元。
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富商徐明 猝死狱中
2015年12月4日，大连实德集团、实德俱乐部前董事长徐明在服刑的武汉监狱中因突发心肌梗塞死亡。徐明曾在薄熙来案中出庭作证。薄熙来被指控收受其巨额贿赂。2012年3月，有多家媒体报道称，徐明涉嫌经济案件被相关部门控制。但此后有关其被捕、被起诉以及最后被判刑的过程不曾被公开。徐明的刑期也一度不为人知。
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“协助调查” 内容不明
金融时报报道，2015年12月，复星集团董事长郭广昌在失联四天后现身。报道称，失联期间他在协助中国当局进行一项调查。报道称，在中国政府的反腐运动中，郭广昌是受到波及的最知名的民营企业家。当他在公司内部会议上再度现身时，全场起立欢迎。
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失踪五周 现身履职
《金融时报》报道，2015年12月，国泰君安国际董事会主席阎峰在失踪5周后现身，并恢复履职。报道称，中国当局当时正在调查股市违规行为。《新京报》报道说，2015年A股跌宕起伏，下半年证券行业成为反腐重地，多名证监会官员、券商和私募的高管被调查。