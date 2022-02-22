華盛頓制裁俄銀行 聯合國批莫斯科「假維和」

(德國之聲中文網) 美國總統拜登週二 (2月22日) 宣布對俄羅斯進行第一批經濟制裁。這些制裁主要是針對俄羅斯的VEB和Promsvyazbank銀行。拜登還說，對俄羅斯主權債務的制裁意味著美國已經切斷了俄羅斯政府與西方國家的融資。

此外，美國的制裁措施還將針對俄羅斯的「精英」和他們的家庭成員。拜登警告說：「我們也準備好了下一步行動，如果俄羅斯繼續其侵略行為，它們將付出更沉重的代價。」

拜登表示，普丁正在「為走得更遠設置一個理由」。他說：「這是俄羅斯入侵烏克蘭的開始。」盡管他說美國「無意與俄羅斯作戰」，但拜登還是下令增派部隊，支援波羅的海國家。

拜登說：「美國與我們的盟友一起，保衛北約的每一寸領土。」他補充說，他仍然希望透過外交途徑解決解決衝突是有可能的。一位不願透露姓名的美國國防部官員說，F-35戰鬥機和阿帕奇攻擊直升機也正被派往波羅的海地區和波蘭。

同日，美國國防部長奧斯汀 (Lloyd Austin) 在五角大樓與烏克蘭外長庫萊巴 (Dmytro Kuleba)會晤時表示，俄羅斯總統普丁仍然可以避免一場全面的、悲劇性的戰爭。他說，美國會繼續與烏克蘭與其盟國進行密切合作，試圖找到一種避免進一步衝突的方法。奧斯汀說：「我的訊息很簡單。一個強大的烏克蘭是對俄羅斯最好的威懾。」

聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 22日說，他對俄羅斯扭曲維和的概念感到擔憂。

此前，美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 21日表示，俄羅斯已明確表示全面拒絕透過外交渠道解決爭端，而他也已取消原訂24日與俄羅斯外長拉夫羅夫 (Sergei Lavrov) 在日內瓦舉行的會晤。

布林肯將俄羅斯在烏克蘭的行動描述為「二戰以來對歐洲的最大威脅」。不過，他仍未放棄與俄羅斯進行外交談判。他說：「如果莫斯科的做法改變，我仍然准備參與會談。」

國際組織發聲

聯合國秘書長古特雷斯 (Antonio Guterres) 22日說，他對俄羅斯扭曲維和的概念感到擔憂。此前，俄羅斯總統普丁下令俄羅斯部隊進入由親俄的分離份子所控制的頓涅茨克和盧甘斯克。

古特雷斯向記者表示：「當一個國家的軍隊在未經另一個國家同意的情況下進入另一個國家的領土，他們不是公正的維和人員。他們根本就不是維和人員。」

他補充說，俄羅斯承認分離主義地區的所謂「獨立」是對烏克蘭的領土完整和主權的侵犯。

北約秘書長斯托爾滕貝格 (Jens Stoltenberg) 22日則再次警告，俄羅斯正在計劃進一步入侵烏克蘭。他在一場記者會上說：「各種跡象表明，俄羅斯正在繼續計劃對烏克蘭進行全面攻擊。」

他補充說，越來越多俄羅斯的部隊正在走出營地，進入戰鬥隊形，准備出擊。斯托爾滕貝格稱最近的事態發展是俄羅斯嚴重行動升級所致，也是公然違反國際法。他說：「我們繼續呼吁俄羅斯撤退，只要他們不發動進攻，永遠都不會太晚。」

(路透社、美聯社)

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