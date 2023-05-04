華爾街日報：歐美盼中國成俄烏停火關鍵

（德國之聲中文網）《華爾街日報》週日（5月7日）報導，部分美國和歐洲國家官員認為，烏克蘭即將發動的春季攻勢有望為基輔與莫斯科在年底前的談判鋪路，而中國可協助將俄羅斯帶到談判桌前。

報導指出，西方世界開始鼓勵俄烏展開談判、指望中國在談判中發揮作用，代表了其思維的轉變，尤其是美國——鑑於中國對莫斯科的長期支持，美國一直對北京的任何參與保持高度懷疑，但美國國務卿布林肯（Antony Blinken）近期公開表達了謹慎樂觀的態度，認為北京可以幫助化解這場衝突。

這些官員認為，這種做法是基於一種信念，即雙方都沒有能力永無止盡地持續戰鬥，而北京有意在國際和平談判中發揮作用的計劃應該得到檢驗。不過，他們仍不確定俄羅斯是否願意在其總統普京（Vladimir Putin）的領導下進行停火談判。

美國內部意見分歧

美國及部分歐洲國家認為，在烏克蘭結束春季攻勢之後，可推動該國與俄羅斯展開談判。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）對此立場最為明確，而美國白宮和國務院官員則認為，這需要俄羅斯展現誠意；他們將持續向烏克蘭提供軍事援助，以幫助基輔處於更強大的談判地位。

幾位匿名的法國及德國官員向《華爾街日報》透露，他們的國家領導人與美國總統拜登有針對此事進行討論。他們預計白宮將在烏克蘭的春季攻勢取得預期成果後嘗試推動談判，目的是讓烏克蘭重新收回南方的重要領土。

同時，德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）本月預計在柏林接見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。歐洲官員表示，雖然肖爾茨不會向澤倫斯基施壓以進行談判，但拜登將向澤連斯基發出信號，即在未來幾個月內尋求停火談判是合適的時機點。

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但《華爾街日報》引述歐洲官員說法稱，美國政府對此事存在意見分歧——國家安全委員會的主要官員贊成談判，而國務院和中央情報局等部門則對此抱持懷疑。

美國國家安全委員會一位發言人向《華爾街日報》否認此說法，而國務院和中央情報局沒有回應置評請求。

推動談判的阻礙

在談判過程中，歐美各國擔心若戰爭陷入僵局，其為烏克蘭提供的支持規模恐難以維持，原因在於烏克蘭部隊和物資的高損耗率。部分官員和業界人士告訴《華爾街日報》，彈藥供應是一個關鍵問題，因為事實證明，西方無法在支持烏克蘭的同時，也滿足自身需求。

此外，推動俄烏談判並並非歐洲各國的共識。英國、波蘭、波羅的海區域和其他小國認為，即將到來的春季攻勢不能重塑戰爭局勢，應該給烏克蘭更多「取得成果」的時間。

5月4日，美國國家情報局局長海因斯（Avril Haines）在國會山作證時說，普京對藉由談判來解決衝突的興趣不大，並認為西方支持烏克蘭的意願會隨著時間而減弱。「普京很可能了解到時間對他有利，」她說。

海因斯補充，普京可能已經縮減了他在烏克蘭的近期目標，即鞏固對該國東部和南部的控制，並確保基輔永遠不會加入北大西洋公約組織。她說，如果普京同意「透過談判暫停衝突」，其目標可能是利用這段時間來重建俄羅斯部隊，為之後的進攻行動做準備。

中國的角色

《華爾街日報》報導，部分法國及德國官員認為，中國可能成為俄烏談判中的保證人。

今年2月，中國呼籲以和平談判結束烏克蘭戰爭，並在一份12點文件中概述其計劃，將中國定調為中立的調解人。同月，馬克龍私下向澤倫斯基提議，當基輔認為時機成熟時，可在巴黎主辦一次停火協議，澤倫斯基當時表示，惟拜登和習近平出席，他才會參加。

此後，馬克龍不斷敦促北京在外交方面發揮建設性作用，而習近平今年4月自俄烏戰爭爆發以來首次與澤倫斯基通話，並表示將派遣一名特使前往基輔。但根據了解談話情況的官員指出，該通話使人們對習近平放棄支持俄羅斯的希望落空，因內容並未提及對烏克蘭的具體支持。

烏克蘭一位官員說：「現在說什麼都還為時過早，我們正等待（中方）代表抵達基輔。」烏克蘭駐美國大使馬爾卡洛娃（Oksana Markarova）則表示，基輔歡迎任何能夠在他們追求和平的過程中發揮建設性作用的國家，但不認為北京是關鍵。

儘管如此，幾位歐洲官員說，歐洲主要國家的領導人認為中國渴望參與最終的停火談判。

俄烏當前戰況

5月7日，俄羅斯瓦格納（Wagner）僱傭兵組織的負責人普里戈津（Yevgeny Prigozhin）表示，其部隊在5日因缺乏來自莫斯科的支持，而宣布欲撤出巴赫穆特（Bakhmut）之後，如今已獲當局承諾，將得到更多彈藥。

這份聲明暗示，瓦格納可能不會履行先前的行動，即在5月10日從巴赫穆特撤軍。該城已成為瓦格納與烏克蘭軍隊的長期爭奪之地，雙方都損失慘重。由於每天發射數千發砲彈，這場戰鬥耗盡了雙方的砲兵儲備。

同時，俄羅斯任命的克里米亞半島塞瓦斯托波爾省長拉茲沃扎耶夫（Mikhail Razvozhayev）週日表示，烏克蘭的一系列無人機襲擊在一夜之間被擊退。

拉茲沃扎耶夫在Telegram上的一條訊息中稱，烏克蘭向該市發射了10多架無人機，但「（俄羅斯的）防空和電子戰部隊擊退了（烏克蘭）對該市的新一輪攻擊」。他稱，兩架在海上被擊落，另一架在失去控制後落入森林，「該市的基礎設施沒有受到損害。」

上週，俄羅斯當局聲稱他們擊落了欲攻擊普京的無人機，並稱該行動來自烏克蘭。基輔否認了俄羅斯的指控，並稱這表明莫斯科可能準備對烏克蘭發動下一波猛烈攻勢。

（《華爾街日報》、法新社、路透社）

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