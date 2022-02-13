 華為印度辦公室遭搜查  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

華為印度辦公室遭搜查 

2月14日印度才因為國安考量禁了54款中國app，現在又傳出搜查華為印度辦公室，專家認為，這些背後有政治背景，兩國間歇性衝突無可避免。

China Peking | Japan bans Huawei | Logo

路透社報導，2021年12月，印度稅務部門就曾對小米、OPPO等中國手機品牌在印度的辦公室和製造廠進行突擊搜查。現在華為也被鎖定。

DW.COM

彭博社援引消息人士的话报道称，印度方面以安全顾虑为由，禁止了54款来自中国的App应用软件，其中包括冬海集团的游戏"Free Fire我要活下去"。这是中印两国因边界纠纷导致双方关系紧张的大背景下，印方采取的最新步骤。

中国安排曾参与中印边境冲突的军官传递冬奥会火炬，引发两国紧张关系升级。印度决定不派外交官出席开幕和闭幕仪式，全印电视台（Doordarshan）宣布不会转播这两场仪式。

印度国防部周四（1月20日）表示，一名17岁印度青年在两国共同边界附近失踪后， “据报” 被中国军方抓走。

为缓和长达20个月的边境僵局，中国和印度本周举行第14轮军长级会谈。印度国防部官员表示，这场会谈在没有取得突破的情况下告终。与此同时，中国在不丹争议边境建设一事也为中印关系带来新的压力。

小米是印度最多人使用的手机品牌，平均每四人就有约一人使用小米。印度政府近期对多个中国智能手机企业进行搜查，并向小米追税8800万美金。对此，小米称双方在价格认定上「存在分歧」。

(德國之聲中文網) 印度稅務官員周三 (2月16日)搜查中國科技巨頭華為的辦公室，顯示中印自2020年邊境衝突以來關係持續緊張。

華為印度公司稱，印度稅務官員搜查了華為印度公司在首都新德里 (New Delhi)郊區古爾岡 (Gurgaon)和南部科技中心班加羅爾(Bangalore)的辦公室。

華為印度公司告訴法新社：「我們已被告知所得稅小組訪問了我們的辦公室，並與一些人員會面。」華為聲明補充，相信自己在印度的業務「堅守」當地法律，將與當局充分合作。

印度當局沒有立即發表評論。但當地媒體報導，有關部門官員們正在查看華為的財務文件、賬簿，了解華為的印度業務以及海外交易。

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員劉小雪告訴德國之聲，這背後肯定有政治的背景，但是企業希望淡化政治的反應。

她說:「正是因為政治，才把商業行為拖陷下去......在商言商，要說稅務有問題，要拿出法律。」

劉小雪說，這方面，中國政府無力施加影響，並提醒「去投資就要承擔風險」，應對中印關係的起伏。

Indien Tawang | Indische Soldaten nahe Grenze zu China

2021年10月20日，在印度阿鲁纳恰尔邦靠近实际控制线（LAC）毗邻中国的地方，印度陆军士兵站在一门博福斯炮旁。

中印關係緊張持續

法新社報導，中印自2020年兩國軍隊在有爭議的喜馬拉雅邊境地區發生致命衝突以來，新德里和北京之間的關係一直很緊張。

此前據多家新聞媒體報導，印度內政部在2月14日禁止了54個源自中國的app，包括流行的遊戲「我要活下去」(Garena Free Fire)。

按手機用戶數量計算，印度是世界第二大市場，政府為禁止這些app提供了理由，稱它們威脅到印度的主權和完整。

其實早在2020年，印度政府就禁止了TikTok和其他一系列來自中國的流行短視頻app。

根據法新社，自喜馬拉雅山脈邊境衝突以來，印度的反華情緒日益高漲，引發了抵制鄰國商品的呼聲。

劉小雪提到，按印度說法，對中國貿易逆差，所以「中國在印度是賺錢的......印度拿的住中國，中國拿不住印度」。所以對印度來說，不要中國產品也沒關係。

然而，中國仍然是印度的重要經濟夥伴，據媒體報導，2021年的雙邊貿易額超過1250億美元。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究`。

相关内容

16.05.2018 An employee of French telecoms group Orange Adama Meite is seen during the repair work at an Orange technical centre in Abidjan,on May 16, 2018, two weeks after a fire broke out in this facility, disrupting service for weeks. (Photo by SIA KAMBOU / AFP) (Photo credit should read SIA KAMBOU/AFP via Getty Images)

在西方遭贬，在非洲得宠：华为网络技术 13.02.2022

西方国家一再声称，华为网络技术与审查制度有关联，德国之声的布隆迪媒体合作伙伴也受到影响。尽管如此，很多非洲电信供应商仍青睐华为技术。

--FILE--View of a store of Huawei in Beijing, China, 7 December 2018. Japan decided on Monday to effectively ban its central government ministries and the military from purchasing equipment made by Chinese telecommunications companies Huawei and ZTE, citing efforts to prevent cyber attacks and leaks of confidential information. The ban follows similar moves made by the United States ®C Japan°Øs key ally ®C and other countries out of concerns that Chinese telecommunications equipment could be used for spying or disabling communications. The new procurement guidelines cover personal computers, servers, routers and other such equipment used by government agencies and will take effect in April, according to Kyodo News.

美媒：三千页简报曝光 华为参与中国监控计划 15.12.2021

《华盛顿邮报》独家检阅了一些华为内部简报文件，部分内容记载了专属於警察或政府机构使用的监视功能。这些文件显示，华为在中国政府监测计划中，恐怕扮演了一定的角色。

ARCHIV - 15.10.2019, Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Blick auf die Huawei Deutschland Zentrale. Die US-Regierung hat weitere Firmen aus dem Umfeld von Huawei auf eine schwarze Liste gesetzt, um dem chinesischen Konzern den Zugang zu Technologie wie Chips abzuschneiden. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

印度5G试验排除中企 北京表示遗憾 06.05.2021

根据印度电信部5月4日对外发布的公告，中国电信企业未获批准参与同印度电信业务营运商开展5G通信实验。此举引起北京关切。

广告

媒体看中国

Olympische Spiele | Peking 2022 | Ski Freestyle | Big Air | Eileen Gu

德语媒体：谷爱凌热与"不宜拔高"

具有中美双重背景的自由式滑雪选手谷爱凌已经成了北京冬奥会人气最高的明星，以至于她的出身、国籍以及收入都成了新闻话题。  