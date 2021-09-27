華為公布財報 孟晚舟：或已穿過「黑障區」

（德國之聲中文網） 華為財務長孟晚舟週一（3月28日）為華為公布她返國後第一份財報。她說：「華為或許已經穿過了自己的黑障區，這與我們的努力是分不開的。」

孟晚舟強調，華為在過去3年「更加團結」，未來會透過「加碼研發」和「集聚人才」來保障持續創新能力。

她告訴記者，華為已經變得更有能力應對不確定性。當被問到她在6個月前重返工作崗位後的感想時，孟晚舟說：「洞中方一日，世上已千年。回家6個月我在努力學習，來趕上祖國過去三年的變化。」

雖然孟晚舟話說的肯定，但是美國制裁繼續給華為的業務帶來沉重壓力。華為去年全年收入暴跌29%，至6368億元人民幣（1000億美元）。雖然淨利潤躍升了75.9%，達到1137億元人民幣，但主要得益於在美國的壓力下出售了其「榮耀」手機和服務器業務。

孟晚舟將華為收入下降歸因於美國制裁對智慧型手機業務的影響，並補充說新冠疫情大流行、供應鏈問題和中國對5G基站的需求放緩也是原因。

華為現任輪值董事長郭平表示，公司希望找到一個解決方案，以維持其智慧型手機部門，並將在美國制裁下，加大晶片研究投資力度。

證券時報網報導，郭平稱，解決半導體問題，是個複雜、漫長的過程，在全球的環境下，技術重複開發不一定有價值，但在市場格局和技術封鎖的情況下，華為也樂於看到越來會越多的企業參與進來，在先進工藝不可獲得的情況下，華為將積極尋找系統性的突破。

對於是否會自建晶片工廠解決晶片供應的問題，郭平沒有直接回答，只說晶片斷供對華為手機業務影響很大，但企業服務 (ToB) 業務連續性現在還有保障，也強調人工智慧（AI）、Wifi6連接、綠色能源、汽車和雲計算是研發和新商業機會的關鍵領域。

當被問及華為是否會受到美國對俄羅斯制裁的影響時，郭平說，公司正在評估相關政策，並補充說沒有計劃將其移動操作系統Harmony OS帶到海外。

路透社報導，許多觀察家質疑，華為等中國公司能否填補因抗議烏克蘭衝突而退出俄羅斯的海外公司留下的空白。

（綜合報導）