 華為公布財報 孟晚舟：或已穿過「黑障區」 | 经济纵横 | DW | 29.03.2022

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经济纵横

華為公布財報 孟晚舟：或已穿過「黑障區」

美國自2019年以國安為由對華為實施一系列貿易限制，阻礙華為設計晶片和從外部供應商採購部件的能力，使其智慧型手機業務陷入癱瘓。財務長孟晚舟返國6個月後公開露面，是怎麼說的。

Meng Wanzhou I Huawei

孟晚舟上一次參加華為發布會還是4年前。她說：「過去4年，世界的變化很大，祖國的變化也很大，回國的幾個月中，我一直在努力學習，跟上這些變化。」

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世界足球先生莱万多夫斯基（Robert Lewandowski）宣布终止同中国赞助商华为的合作。有报道称，俄罗斯发动对乌克兰的侵略战争后，华为正在帮助俄罗斯改善网络，以增强其防范网络攻击的能力。

2月14日印度才因為國安考量禁了54款中國app，現在又傳出搜查華為印度辦公室，專家認為，這些背後有政治背景，兩國間歇性衝突無可避免。

日前，美国行业机构公布调查显示，曾在芯片供应上被「卡脖子」的中国，在全球芯片市场的销售占额已超过台湾，但离位居一、二的美国和韩国仍有一段距离。德国之声专访长期关注半导体行业的专家卡普利（Alex Capri），了解中国半导体发展是否正「超英赶美」，销售占额急遽成长有何意义？

贸易关税战还未结束，新冠疫情依然绵延不断：在这样的背景下，中国的高科技头部公司前景如何？在与美国同行的比较中，又处于怎样的地位？经济学者沈凌对此进行了一番审视。

（德國之聲中文網） 華為財務長孟晚舟週一（3月28日）為華為公布她返國後第一份財報。她說：「華為或許已經穿過了自己的黑障區，這與我們的努力是分不開的。」

孟晚舟強調，華為在過去3年「更加團結」，未來會透過「加碼研發」和「集聚人才」來保障持續創新能力。

她告訴記者，華為已經變得更有能力應對不確定性。當被問到她在6個月前重返工作崗位後的感想時，孟晚舟說：「洞中方一日，世上已千年。回家6個月我在努力學習，來趕上祖國過去三年的變化。」

雖然孟晚舟話說的肯定，但是美國制裁繼續給華為的業務帶來沉重壓力。華為去年全年收入暴跌29%，至6368億元人民幣（1000億美元）。雖然淨利潤躍升了75.9%，達到1137億元人民幣，但主要得益於在美國的壓力下出售了其「榮耀」手機和服務器業務。

孟晚舟將華為收入下降歸因於美國制裁對智慧型手機業務的影響，並補充說新冠疫情大流行、供應鏈問題和中國對5G基站的需求放緩也是原因。

華為現任輪值董事長郭平表示，公司希望找到一個解決方案，以維持其智慧型手機部門，並將在美國制裁下，加大晶片研究投資力度。

證券時報網報導，郭平稱，解決半導體問題，是個複雜、漫長的過程，在全球的環境下，技術重複開發不一定有價值，但在市場格局和技術封鎖的情況下，華為也樂於看到越來會越多的企業參與進來，在先進工藝不可獲得的情況下，華為將積極尋找系統性的突破。

對於是否會自建晶片工廠解決晶片供應的問題，郭平沒有直接回答，只說晶片斷供對華為手機業務影響很大，但企業服務 (ToB) 業務連續性現在還有保障，也強調人工智慧（AI）、Wifi6連接、綠色能源、汽車和雲計算是研發和新商業機會的關鍵領域。

當被問及華為是否會受到美國對俄羅斯制裁的影響時，郭平說，公司正在評估相關政策，並補充說沒有計劃將其移動操作系統Harmony OS帶到海外。

路透社報導，許多觀察家質疑，華為等中國公司能否填補因抗議烏克蘭衝突而退出俄羅斯的海外公司留下的空白。

（綜合報導）

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