華府智庫兵推中國攻台 專家揭三大啟示

（德國之聲中文網）中國從8月4日開始連續6天在台灣周邊海空域展開大規模實彈軍演，台海緊張局勢受國際矚目。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）近日兵推，結果顯示若台海爆發戰爭，美國與台灣有能力抵禦中國攻擊，但各方都將付出慘重的代價。

根據《華爾街日報》週二（8月9日）報導，CSIS的兵推是在上週美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台、中國宣布展開軍演期間進行。這場7小時的兵推分為紅、藍兩隊，包含地圖、20面骰子和複雜的電腦計算，模擬2026年中國對台灣發動侵略攻擊。

兵推結果顯示，攻下台灣對中國來說仍是困難挑戰，中國攻台也將對印太地區帶來毀滅性破壞。

兵推詳情

根據CSIS的兵推結果，在入侵台灣後的前3週，中國將擊沉2艘美國航空母艦，襲擊日本和關島的美軍基地，並摧毀了數百架美軍戰鬥機。但相較與美軍的損失，中方處境更為糟糕。

中國在台灣登陸後，雖然佔領了台灣南部三分之一領土，但它的兩棲艦隊將被美國和日本的導彈和潛艇攻擊摧毀，無法重新補給部隊。由於北京的遠程彈道導彈數量不多，屆時難以對抗美國強大的海空軍力，台灣也將守住首都台北。

《華爾街日報》報導，CSIS高級顧問坎西安（Mark Cancian）表示，這次兵推的最大感想或許是美台能成功守住台灣，而這「與許多人的印象不同」。

報導並指出，儘管兵推結果顯示中國攻台將失敗，但各方將付出慘重的代價：台灣經濟受到重創。美軍遭遇重挫，需要數年時間才能重建，將對美國的全球實力產生影響。

專家：兵推是做最壞想定

針對CSIS的兵推結果，台灣軍事專家蘇紫雲在接受德國之聲採訪時表示，這是做最壞的想定，真實情況下也許美軍付出的代價不會那麼慘。

蘇紫雲解釋，CSIS的兵推是「想定一個最壞的情況」，一開始可能是解放軍採取突襲，對美軍在沖繩跟關島的軍事基地同時使用飛彈攻擊，「這種情形就會損失比較大，有點像是珍珠港」，但在真實的狀況，「這種情形可能就比較不會出現，因為解放軍在集結部隊的時候可能就會被衛星發現，美軍基地就會有所準備」。

蘇紫雲並指出，「這個兵推是以最壞情況來想定，所以（美軍）才會損失兩艘航空母艦。如果真實的場景出現，美國航空母艦可能不會有損失，因為它會保持在比較遠的距離進行打擊。美軍損失比較多的，可能是空軍的力量，而不是海軍的航空母艦。」。

他也認為，面對中國攻台，台灣防衛成功的機率非常高，即使沒有美國跟日本的協助，中國要拿下台灣都有相當的困難。他舉烏克蘭為例說明，台灣與烏克蘭的陸地戰不同，兩岸是海空戰，中國「兩棲登陸難度非常高，要拿下台灣有相當困難」。

面對中國持續軍演，蘇紫雲向德國之聲表示，他認為「台灣絕對不會進行第一擊，因為這是民主國家的特色」，但CSIS此刻出爐的兵推帶給台海局勢多項啟示。

啟示一：不對稱戰力的重要性

蘇紫雲指出，CSIS的兵推突顯了一個值得台灣思考的重要方向——不論是美國國防部的兵推或CSIS的兵推都指出，台灣發展反艦飛彈非常重要。

蘇紫雲解釋，台灣防空飛彈密度是數一數二，但目前反艦飛彈數量還是不足。台灣在陸地的反艦飛彈若越多，勝利機會也會越高，因為解放軍的船艦將無法輕易靠近台灣，也無法登陸。

他認為，發展反艦飛彈將是台灣可以快速強化軍力的一個捷徑。此外，防空飛彈、反艦飛彈等都是屬於所謂的精準彈藥，也與發展「不對稱戰力」緊密相關，其中當然也包括無人機。

啟示二：台灣恐陷「兩難」

蘇紫雲認為，從CSIS的兵推來看，可以看到的一個可能問題是，中國可能會採取「灰色地帶」的手段，不觸發戰爭，但通過軍事施壓改變對方士氣，採取圍而不打的策略，而這將導致台灣陷入兩難。

蘇紫雲解釋，事實上從中國正在進行中的軍演已可觀察到，「中國這次完全是像俄國在烏克蘭用的混合戰，第一個特徵就是軍事脅迫，第二個是認知作戰，這也在台灣上演過了，就是在電視牆放他們的假消息，第三個是資訊戰，入侵政府網站等等」。

他指，「要反制中國，精準彈藥足夠就有很大機會可以防衛成功，但如果在另外一個劇本，它用灰色地帶的手法，你還是要有常規兵力（regular force）去跟它做這種對峙」，但這可能使台灣在發展不對稱戰力以及常規兵力時，面臨資源及預算配置上的兩難。

蘇紫雲表示，CSIS的兵推基本推定是美國跟日本會幫助台灣，但若台灣面對灰色地帶的情況，戰艦不足，就會需要美國、日本幫助台灣，比如考慮賣給台灣退休，讓台灣有更多船艦可以通過常規武力發展，制衡灰色地帶。

「我們要想兩個解決方案，一個是不對稱，一個是常規，這兩個要像是雞尾酒的組合，有點像交響樂一樣。」蘇紫雲說。

中国军演继续 两岸民众如何看待？

啟示三：北京攻台已是「戰略清晰」

CSIS的兵推模擬中國在2026年攻台，參與兵推的專家中有人則預測可能是2036年。過去半年來，多名美國軍事高層及專家也曾指出中國解放軍建軍百年的2027年、中國建國百年的2049年，都是中國武力侵台的可能時機。

對此，蘇紫雲認為，這些專家的預測講的是趨勢，不管是哪一年，「這個趨勢決定了中國攻打台灣已經確定了，剩下只是什麼時候而已」。他表示，當美國還在討論「戰略清晰」或「戰略模糊」的時候，換個角度思考，北京已經「戰略清晰」了。

他說：「北京之前是有一點模糊，因為所謂的『一中各表』，但現在講的是『一國兩制』台灣方案。政治上已經清晰了，現在再把軍事手段拿出來，這表示它的方向已經清晰了。」

蘇紫雲向德國之聲表示，他認為在這樣的情況下，美國可能就會有所調整。

「美國現在是用孫子兵法對付中國，包括雷根號跟另外兩個打擊群都還停留在日本這邊的近海，隨時可以出去、快速抵達戰場，現在美國外交跟軍事的調整比以前更靈活了 。」他認為，從美國總統拜登數個月前脫口稱會保衛台灣等跡象來看，他認為美國的策略也會越來越清晰。

與此同時，在中國通過軍演「軍事內交」，展示給中國內部看的同時，他認為台灣不需要與中國做硬實力對抗，因為使用武力是民主國家的最後手段，建議台灣仍採取「軍事外交」，著重國際輿論的戰場。

中國持續軍演威嚇

由於不滿佩洛西訪台，中國宣布4日至7日在台灣周邊海空域進行大規模實彈軍演，但過去兩天以來，解放軍仍宣布持續在台周邊軍演。日前，台灣軍方也宣布於9日、11日在南部屏東地區進行軍演，作為回應。

根據中國解放軍東部戰區10日在官方微博發佈的貼文，東部戰區9日持續在台灣周邊海空域組織實戰化聯合演訓，戰區空軍出動預警機、殲擊機、干擾機等多批多型戰機，檢視聯合封控能力。

儘管東部戰區尚未公布10日是否仍持續軍演，但路透社引述消息人士的說法報導，截至10日上午，仍有約20艘中國海軍和台灣海軍船艦在台灣海峽中線附近。一名聽取簡報的消息人士表示，數艘中國海軍船艦當日上午仍持續在台灣東部外海執行任務。

台灣陸軍金門防衛指揮部10日亦公告，9日晚間再次發現無人機1批1架次，進入北碇地區禁限制水域上空。駐守部隊即依標準作業程序，射擊信號彈示警。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 佩洛西离台后解放军开展大规模实战化军事演训 美国众议院议长佩洛西上周二（2日）在北京严厉警告声中访台，大陆解放军当晚宣布，从上周四（4日）12时至7日12时在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。8日，解放军东部战区在微博上宣布，继续位台岛周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 东部战区实施远程火力实弹射击 8月4日解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校对外表示，4日下午，“解放军东部战区火箭军部队，对台岛东部外海预定海域，实施多区域、多型号常导火力突击，导弹全部精准命中目标，检验了精确打击和区域拒止能力”。七国集团当日发表外长联合声明，呼吁中国“不要单方面用武力改变该地区的现状，以和平方式解决两岸分歧”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 日本防卫省：解放军发射的导弹飞越台湾本岛上空 日本防卫省的报告指出，日方推定中国在4日下午陆续从内陆朝台湾方向发射9枚导弹，其中5枚落入日本专属经济区（EEZ），4枚飞越台湾本岛上空。防卫省表示，日方将持续搜集情报，分析并警戒监视。日本媒体称这是中国导弹首度落入日本专属经济区。台湾国防部4日深夜发布新闻稿侧面回应，指“实时掌握发射动态”，但由于弹道路径在大气层之外，“对飞越的广阔地面区域并无危害”，故未发布警报。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 真的？假的？ 8月5日，新华社发布一张照片。配文为：中国人民解放军东部战区海军继续在台岛周边海域展开实战化训练。这是某舰官兵在瞭望观察。画面中远处的军舰据称是台湾海军“兰阳号”护卫舰（FFG-935）。台湾有媒体分析报道称，背景中可见的烟囱就是花莲和平火力发电厂的烟囱。但是也有媒体认为，这张图片是经过Photoshop处理过的“假照片”。台湾国防部就这张照片做出回应时称，解放军军舰没有进入台湾领海。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军军舰与台湾兰阳号对峙 8月5日，新华社公布的另一张有关解放军东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训的照片上，可以清晰看到舷号935的台湾兰阳号巡防舰。台湾国防部回应称，“已侦获多批中共机、舰活动，第一时间已广播告警，并运用空中侦巡兵力、海军舰艇，以及岸置飞弹适切应处”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军飞行员俯瞰台湾中央山脉 5日，中国军方发布“解放军战士从战机上俯瞰台湾海岸线和中央山脉”的视频和照片，背景的海岸山脉清晰可见。一名解放军飞行员面对镜头说：“今天我执行抵近慑压任务，我在目视距离俯瞰祖国宝岛海岸线和中央山脉，作为军人的使命感和荣誉感油然而生。维护祖国领土完整的决心更加坚定，我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。”

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台国防部：“解放军未进入领海领空” 8日，台湾国防部举行记者会，情次室次长颜有贤中将表示，解放军海军4日至8日演习期间，每天在台湾连结区（24海里）外，保持13艘作战舰、情搜船进行活动。空军在北部、西部、西南、东部等，每天派遣包含作战机 ，包括歼-11、歼-16及空警等相关系列，实施军事威慑行动。他强调，解放军“从未进入我国领海、领空”。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 美国防部：里根号留守台湾周边海域监控情势 白宫方面4日宣布，五角大楼指示“罗纳德·里根号”航空母舰留在台湾附近地区“监视局势”。路透社报道，美国海军日表示，“里根号”航母正在西太平洋的菲律宾海进行预定的行动，该海域面积为570万平方公里，其中包括台湾东南部水域。智库南海战略态势感知8月8日在社交媒体上发布消息，指美国航母“里根”号在过去两天，继续向南移动了约140海里。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 台湾“天雷操演”即将登场 台湾媒体报道称，台湾军方将于在屏东车城至枋山一带实施“天雷操演”，共36门155榴弹炮面海进行反登陆射击，划定演习区域与解放军公布的军演范围接近，甚至不排除有小部分重叠。台湾军方强调，年度天雷操演早于7月22日就公布，并非为特定状况临时起意，加无须过度解读。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 6成台湾人不担心两岸进一步军事冲突 台湾“中华民意研究协会”最新公布的民调显示，台湾60.1%的民众不担心两岸进一步军事冲突，仅有34.0%担心。如果中国大陆攻打台湾，美国会不会出兵参战协防？有48.5%民众认为美国会出兵，37.4%认为不会，看法的差异主要来自民众的党派性与年龄，越年轻认为美国会出兵的比率越高。这份民调访问的时间为8月3日至5日。

中国式“亮剑”: 解放军在台海进行实战化军演 解放军东部战区宣布完成联合军事行动 中国解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校10日表示，东部战区完成在台岛周边海空域组织诸军兵种部队系列联合军事行动的各项任务。他补充说，“战区部队将紧盯台海形势变化，持续开展练兵备战，常态组织台海方向战备警巡，坚决捍卫国家主权和领土完整”。同一天，中国国新办发表《台湾问题与新时代中国统一事业》白皮书，强调“非和平方式将是不得已情况下做出的最后选择”。



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