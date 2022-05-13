華人成澳大利亞聯邦大選關鍵少數？

（德國之聲中文網）澳大利亞聯邦大選即將在週六（5月21日）登場。過去偏右的自由黨和偏左的工黨互有不同的華人社群支持。本次聯邦大選受到中澳關係不佳與疫情影響經濟，似乎有集體向左轉，大幅度改為支持工黨的趨勢。

來自中國南方的貿易公司退休職員李女士，過去曾是自由黨的支持者，但這次已經在提前投票中，將自己的一票預先投給了工黨。

她告訴德國之聲：「（現任總理）莫里森太極端了，他把主要的精力都放在攻擊中國上，若是把心力都放在發展澳大利亞的經濟上，那該有多好」？

這樣的趨勢並非獨有。另有一位來自台灣的林先生，表明自己過去亦是自由黨的支持者。但他目前在澳大利亞的某公部門任職，因此不願意向德國之聲記者表明本次的投票意向，認為有些敏感。

而傳統的工黨支持者，在中澳關係不佳下，更有投票的動力。來自馬來西亞的退休西餐廚師何先生坦言，他是工黨的長期支持者，這次還是投給工黨。

他告訴德國之聲，「莫里森不是以澳大利亞利益為核心的總理」。對內，「兩次大型災難：山火與洪水都沒有做到總理該有的職責」。而外交方面，「莫里森緊跟隨美國，沒有獨立自主，一些外交決策並不符合澳大利亞利益」。

但也有華人不認同這樣的論點。來自中國北方，目前從事科技業的張先生告訴德國之聲，如果是問華人本次的政黨偏好，基本上是偏工黨的，「但我身邊不是」。 「很多人覺得工黨上台，澳大利亞局勢會更壞，因為工黨會偏袒難民、提高稅收，還有可能會壓低房價」。

華人成選舉關鍵少數

澳大利亞是全球除了亞洲以外的地區中，華人人口比例最高的國家。根據2016年的澳大利亞人口普查結果，華人已佔澳大利亞總人口的5.6%，總數超過121萬人，其中有48萬華人居住在最大城市悉尼，另有35萬華人居住在第二大城墨爾本，一般預估現在的華人人口比例比2016年時更高。

但這樣的人口比例，並未充分反映在政壇上。澳大利亞國會要直到2019年的聯邦大選，才在墨爾本奇澤姆選區（Chisholm）的對決中，由出生自香港，代表自由黨參選的廖嬋娥，擊敗了代表澳大利亞工黨參選，出生自台灣的楊千慧，產生了澳大利亞歷史上第一位華裔眾議員。

而本屆澳大利亞大選，由於新冠疫情和中澳關係不佳，在華人選民中，似乎產生了一些不一樣的變化。許多華人選民因為厭倦莫里森政府的對華政策，以及對於中澳關係和疫情後的經濟情況產生憂慮，而破天荒地想要轉投工黨。

根據澳大利亞本地中文媒體《今日澳洲》所做的中文網路民調顯示，在參與調查的近7000名網友中，有將近75%的華人網友表示，會在本屆大選中支持目前最大的在野黨：澳大利亞工黨。但本次只有18%左右，表示支持現在執政的自由黨和國家黨聯盟。

值得一提的是，這份調查也顯示，在參加過上次大選的華人選民中，有51.93%承認自己的投票選擇與過去不同。其中，有83.82%表明自己將轉投工黨，而只有4.93%表明自己轉投自由黨。

這樣的一個轉變，也讓華人在上屆大選被認為是選情膠著的選區，成為了關鍵的少數，成為澳大利亞兩大政黨爭取的重點群體，但華人是否會在本次大選中大力支持工黨，仍是選民內部討論的話題。

特殊選制影響選舉結果

澳大利亞是少數實施強制投票制度的民主國家，不投票的選民將會遭到罰款，這讓澳大利亞的投票率常年保持在95%以上。此外，澳大利亞還採用罕見的「偏好投票制」，讓選民以填志願的方式，將所有候選人按照喜好依序排列。而開票的時候，又採取必須達到50%的強制多數，這使膠著選區的開票時間拉長，選情更加難以預測．這可能也會讓華人成為本次大選中的關鍵少數。

舉例來說，若一個選區有A、B、C三位候選人，在第一順位的開票中，沒有人超過50%的話，最低票的一位候選人C將被刪除。之後，選委會將檢查候選人C既有選票中，選民喜好的第二順位，並將第二順位的選票加到其他候選人得票數中，直到有任何一位候選人的得票率超過50%為止。

這樣的一個偏好投票制度容易導致膠著選區的投開票延宕。在2019年的上屆聯邦大選中，關鍵選區之一的墨爾本奇澤姆選區（Chisholm）的開票作業，最終長達近三日。部分澳大利亞媒體當時甚至一度以為，開票中領先的工黨候選人楊千慧將在選舉中勝出。但最終確認的結果，卻是由自由黨候選人廖嬋娥以大約1000票左右的些微優勢勝出。

而2019年澳大利亞媒體之所以產生這樣的預測失誤，是因為當時奇澤姆選區的候選人多達9位，在廖嬋娥和楊千慧票數差距極為接近的情況下，選委會必須要將所有選票依照志願序開完，才能確定最終獲得過半支持度的當選人是誰。

而本屆奇澤姆選區（Chisholm）除選情膠著外，候選人比上屆更多，共有12位候選人參選，因此今年的開票過程是否會像2019年那樣，歷時將近三天還難定勝負，以及現任眾議員廖嬋娥能否連任，也是各方關注的焦點。

澳大選中的華人面孔

而除了墨爾本的奇澤姆選區（Chisholm）外，在澳大利亞人口最多的新南威爾斯州和維多利亞州，也有不少選區的選情呈現膠著狀態。這次也有多位新面孔的華裔或少數族裔的主要政黨候選人參選，讓不少選民人耳目一新。

例如，悉尼都會區西側的瑞德（Reid）選區議席，在2013年被自由黨贏得之前，一直由工黨持有。由於瑞德選區的華裔選民達到2成，有機會成為關鍵少數。在本屆澳大利亞大選中，瑞德選區現任自由黨議員菲奧娜·馬丁（Fiona Martin）將對陣工黨候選人，有著華裔背景的新人陳莎莉（Sally Sitou）。

澳大利亞公營媒體SBS報導，陳莎莉的父母雙方都是華人，來自寮國，他們在越戰之後移民澳大利亞，但這樣的身份卻意外引發話題。在一場由當地廣播電台所舉辦的辯論會當中，馬丁似乎將陳莎莉與另外一個選區的越南裔候選人Tu Le混淆 ，並引發外界批評。但馬丁否認她將兩人混淆。

澳大利亞廣播公司引述悉尼科技大學社會學名譽教授庫博維奇（Andrew Jakubowicz）分析文章認為，少數族裔的選票，很可能會影響澳大利亞大選的結果，這2016年和2019年的兩屆大選中都可以看到。當時少數族裔拯救了自由黨的選情，因此一些擁有大量少數族裔人口的關鍵選區，對自由黨和工黨都很重要。

他認為，這次大選的關鍵問題包括：澳大利亞華人在疫情期間所經歷的種族歧視增加，莫里森政府公開表達對中國的反感，以及主要政黨所帶來的經濟威脅。

此外，他表示，這一次少數族裔也可能以一些可觀的新方式發揮作用。而在本屆大選中，國際社會的話題在澳大利亞比以往更有存在感：俄羅斯入侵烏克蘭，以及與中國持續的緊張關係，都成為人們關注的焦點和新聞議程。

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