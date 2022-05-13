 華人成澳大利亞聯邦大選關鍵少數？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

華人成澳大利亞聯邦大選關鍵少數？

澳大利亞將在5月21日舉行聯邦大選，各界關注對華鷹派的現任總理莫里森能否再度連任。而在這個亞洲以外，華人人口比例最高的國家，不同背景的華人又會做出什麼選擇？

Australia I Election I Gladys Liu

澳大利亞博士山（Box Hill）的投票站旁的草坪滿是候選人看板和中英文雙語廣告。

DW.COM

此次澳大利亚大选造势中，对华关系成为朝野两党领袖针锋相对的焦点之一。就此问题，华人社区也出现了泾渭分明的不同观点。

澳大利亚总理莫里森说，一艘中国情报船尽管没有进入澳大利亚的领海，但它在西北海岸的存在「令人担忧」。澳防长更是使用了「侵略」的字眼。中方则指责澳方「炒作」，要求有关政客「不要危言耸听」。

澳大利亞選舉進入倒數階段，中國與索羅門群島的安全協議也成為該國選戰中，外交領域的主導話題。澳大利亞總理莫里森8日重申，該國會與盟友合作，阻止中國在索羅門群島建立軍事基地。

在所罗门群岛与中国签署安全协议引发美澳担忧后，澳大利亚及所罗门群岛外长首次会面。

（德國之聲中文網）澳大利亞聯邦大選即將在週六（5月21日）登場。過去偏右的自由黨和偏左的工黨互有不同的華人社群支持。本次聯邦大選受到中澳關係不佳與疫情影響經濟，似乎有集體向左轉，大幅度改為支持工黨的趨勢。 

來自中國南方的貿易公司退休職員李女士，過去曾是自由黨的支持者，但這次已經在提前投票中，將自己的一票預先投給了工黨。 

她告訴德國之聲：「（現任總理）莫里森太極端了，他把主要的精力都放在攻擊中國上，若是把心力都放在發展澳大利亞的經濟上，那該有多好」？ 

這樣的趨勢並非獨有。另有一位來自台灣的林先生，表明自己過去亦是自由黨的支持者。但他目前在澳大利亞的某公部門任職，因此不願意向德國之聲記者表明本次的投票意向，認為有些敏感。 

而傳統的工黨支持者，在中澳關係不佳下，更有投票的動力。來自馬來西亞的退休西餐廚師何先生坦言，他是工黨的長期支持者，這次還是投給工黨。 

他告訴德國之聲，「莫里森不是以澳大利亞利益為核心的總理」。對內，「兩次大型災難：山火與洪水都沒有做到總理該有的職責」。而外交方面，「莫里森緊跟隨美國，沒有獨立自主，一些外交決策並不符合澳大利亞利益」。 

但也有華人不認同這樣的論點。來自中國北方，目前從事科技業的張先生告訴德國之聲，如果是問華人本次的政黨偏好，基本上是偏工黨的，「但我身邊不是」。 「很多人覺得工黨上台，澳大利亞局勢會更壞，因為工黨會偏袒難民、提高稅收，還有可能會壓低房價」。 

華人成選舉關鍵少數 

澳大利亞是全球除了亞洲以外的地區中，華人人口比例最高的國家。根據2016年的澳大利亞人口普查結果，華人已佔澳大利亞總人口的5.6%，總數超過121萬人，其中有48萬華人居住在最大城市悉尼，另有35萬華人居住在第二大城墨爾本，一般預估現在的華人人口比例比2016年時更高。 

但這樣的人口比例，並未充分反映在政壇上。澳大利亞國會要直到2019年的聯邦大選，才在墨爾本奇澤姆選區（Chisholm）的對決中，由出生自香港，代表自由黨參選的廖嬋娥，擊敗了代表澳大利亞工黨參選，出生自台灣的楊千慧，產生了澳大利亞歷史上第一位華裔眾議員。 

而本屆澳大利亞大選，由於新冠疫情和中澳關係不佳，在華人選民中，似乎產生了一些不一樣的變化。許多華人選民因為厭倦莫里森政府的對華政策，以及對於中澳關係和疫情後的經濟情況產生憂慮，而破天荒地想要轉投工黨。 

根據澳大利亞本地中文媒體《今日澳洲》所做的中文網路民調顯示，在參與調查的近7000名網友中，有將近75%的華人網友表示，會在本屆大選中支持目前最大的在野黨：澳大利亞工黨。但本次只有18%左右，表示支持現在執政的自由黨和國家黨聯盟。 

值得一提的是，這份調查也顯示，在參加過上次大選的華人選民中，有51.93%承認自己的投票選擇與過去不同。其中，有83.82%表明自己將轉投工黨，而只有4.93%表明自己轉投自由黨。 

這樣的一個轉變，也讓華人在上屆大選被認為是選情膠著的選區，成為了關鍵的少數，成為澳大利亞兩大政黨爭取的重點群體，但華人是否會在本次大選中大力支持工黨，仍是選民內部討論的話題。 

Australien Schulstreik Protest Sydney Klima Wahlen 2022

澳大利亞公營媒體SBS報導，對於年輕華裔選民來說，除了種族主義和中澳關係外，通貨膨脹與氣候變化政策也是年輕族群關注的焦點。圖為5月6日澳大利亞悉尼市政廳前，學生們舉行集會呼籲政府承諾對氣候變化採取行動。

特殊選制影響選舉結果 

澳大利亞是少數實施強制投票制度的民主國家，不投票的選民將會遭到罰款，這讓澳大利亞的投票率常年保持在95%以上。此外，澳大利亞還採用罕見的「偏好投票制」，讓選民以填志願的方式，將所有候選人按照喜好依序排列。而開票的時候，又採取必須達到50%的強制多數，這使膠著選區的開票時間拉長，選情更加難以預測．這可能也會讓華人成為本次大選中的關鍵少數。 

舉例來說，若一個選區有A、B、C三位候選人，在第一順位的開票中，沒有人超過50%的話，最低票的一位候選人C將被刪除。之後，選委會將檢查候選人C既有選票中，選民喜好的第二順位，並將第二順位的選票加到其他候選人得票數中，直到有任何一位候選人的得票率超過50%為止。 

這樣的一個偏好投票制度容易導致膠著選區的投開票延宕。在2019年的上屆聯邦大選中，關鍵選區之一的墨爾本奇澤姆選區（Chisholm）的開票作業，最終長達近三日。部分澳大利亞媒體當時甚至一度以為，開票中領先的工黨候選人楊千慧將在選舉中勝出。但最終確認的結果，卻是由自由黨候選人廖嬋娥以大約1000票左右的些微優勢勝出。 

而2019年澳大利亞媒體之所以產生這樣的預測失誤，是因為當時奇澤姆選區的候選人多達9位，在廖嬋娥和楊千慧票數差距極為接近的情況下，選委會必須要將所有選票依照志願序開完，才能確定最終獲得過半支持度的當選人是誰。 

而本屆奇澤姆選區（Chisholm）除選情膠著外，候選人比上屆更多，共有12位候選人參選，因此今年的開票過程是否會像2019年那樣，歷時將近三天還難定勝負，以及現任眾議員廖嬋娥能否連任，也是各方關注的焦點。 

Australia I Election I Gladys Liu

圖為現任澳大利亞自由黨議員廖嬋娥2022年聯邦大選的看板。

澳大選中的華人面孔 

而除了墨爾本的奇澤姆選區（Chisholm）外，在澳大利亞人口最多的新南威爾斯州和維多利亞州，也有不少選區的選情呈現膠著狀態。這次也有多位新面孔的華裔或少數族裔的主要政黨候選人參選，讓不少選民人耳目一新。 

例如，悉尼都會區西側的瑞德（Reid）選區議席，在2013年被自由黨贏得之前，一直由工黨持有。由於瑞德選區的華裔選民達到2成，有機會成為關鍵少數。在本屆澳大利亞大選中，瑞德選區現任自由黨議員菲奧娜·馬丁（Fiona Martin）將對陣工黨候選人，有著華裔背景的新人陳莎莉（Sally Sitou）。 

澳大利亞公營媒體SBS報導，陳莎莉的父母雙方都是華人，來自寮國，他們在越戰之後移民澳大利亞，但這樣的身份卻意外引發話題。在一場由當地廣播電台所舉辦的辯論會當中，馬丁似乎將陳莎莉與另外一個選區的越南裔候選人Tu Le混淆 ，並引發外界批評。但馬丁否認她將兩人混淆。 

澳大利亞廣播公司引述悉尼科技大學社會學名譽教授庫博維奇（Andrew Jakubowicz）分析文章認為，少數族裔的選票，很可能會影響澳大利亞大選的結果，這2016年和2019年的兩屆大選中都可以看到。當時少數族裔拯救了自由黨的選情，因此一些擁有大量少數族裔人口的關鍵選區，對自由黨和工黨都很重要。 

他認為，這次大選的關鍵問題包括：澳大利亞華人在疫情期間所經歷的種族歧視增加，莫里森政府公開表達對中國的反感，以及主要政黨所帶來的經濟威脅。 

此外，他表示，這一次少數族裔也可能以一些可觀的新方式發揮作用。而在本屆大選中，國際社會的話題在澳大利亞比以往更有存在感：俄羅斯入侵烏克蘭，以及與中國持續的緊張關係，都成為人們關注的焦點和新聞議程。 

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Waving flag of Australia and

“是中国的错”：对华关系成为澳洲大选重要议题 13.05.2022

此次澳大利亚大选造势中，对华关系成为朝野两党领袖针锋相对的焦点之一。就此问题，华人社区也出现了泾渭分明的不同观点。

Waving flag of Australia and

澳洲朝野避见中国大使 对华强硬基调难改变 29.03.2022

在联邦大选临近之际，澳大利亚总理莫里森对会见中国大使设下前提：要求中国重新开启部长级对话。政治分析人士认为，在大选前澳大利亚各个政治派别不可能改变对华强硬路线。

(191009) -- BEIJING, Oct. 9, 2019 () -- Chinese Premier Li Keqiang holds talks with Solomon Islands' Prime Minister Manasseh Sogavare at the Great Hall of the People in Beijing, capital of China, Oct. 9, 2019. Sogavare is paying an official visit to China. He is scheduled to attend the closing ceremony of the Beijing International Horticultural Exhibition on Wednesday. (/Huang Jingwen)

德语媒体：中国在南太平洋的布局 30.03.2022

多年来，通过发放贷款和发展基建项目，北京在南太平洋的影响力一直在不断扩大。该地区总共14个岛国当中的大多数已放弃台湾，转而同北京建立起了外交关系。

广告

媒体看中国

China Präsident Xi Jinping World Economic Forum

德语媒体：习近平的三大错误

德国《经济周刊》指出，过去数月内习近平对新冠防疫政策、中国经济及乌克兰战争的政策误判，使其权力结构出现裂痕。《法兰克福汇报》则关注清零政策下的中国经济下滑。  