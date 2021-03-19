 菅义伟盼美日合作缓和两岸局势 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.04.2021

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时政风云

菅义伟盼美日合作缓和两岸局势

日本首相菅义伟将于4月中旬前往美国会晤拜登。他周日表示，期望日美合作，创造两岸和平解决的环境。

Japan Premierminister Yoshihide Suga

（德国之声中文网）日本首相菅义伟周日（4月4日）表示，台湾的和平与稳定对地区具有关键意义，日本将与美国合作，缓和两岸间的紧绷局势。

菅义伟预定于4月16日与美国总统拜登在华盛顿会晤并举行美日峰会。这将是拜登执政后首次与外国领袖举行面对面会谈。日本政府将盟友美国视为外交及安全政策的基石，渴望与新一届美国政府发展紧密关系。

随着中国对区域安全的影响增加，美日领导人正积极寻求应对之道，台湾问题预料将成为双方会晤的讨论议题。过去一段时间里，中国军机频繁进入台湾空域。美国与台湾3月26日签署的海巡合作备忘录引起中方反弹。这份备忘录被认为意在反制中国推出《海警法》。

据日本共同社报道，菅义伟周日在富士电视台节目中表示：“在日美携手维持威慑力的背景下，创造台湾与中国能和平解决的环境很重要。”

在被问及当两岸对立加剧、出现突发情况时，是否有可能认定为日本安全保障关联法所规定的“存立危机事态”，菅义伟仅表示“无法回答假设性问题”。

USA Joe Biden | Erste PK im Weißen Haus

拜登与日本首相菅义伟预定4月16日在华盛顿会晤

中国的动作频频被日本视为安全威胁。中国宣称拥有位于东海的钓鱼岛主权（日本称尖阁诸岛），并在争议水域频繁进行军事活动。此外，中国声称对几乎整个南中国海海域拥有主权，并在多个岛礁建立军事设施。不过，中国否认在南海实施扩张，表示只是捍卫其领土权益。

菅义伟希望能推进“自由开放的印太平洋”愿景，在地区内提倡以规则为基础的国际秩序，并讨论在对朝鲜政策上的合作方式。此外，抗疫工作以及气候变迁都是菅义伟此行将探讨的重点议题。

菅义伟在上任后宣布，日本要在2050年实现碳中和。他希望此行能与拜登紧密合作，充分交换意见并共同主导气候问题的讨论。在美日举行峰会的一周后，拜登将主办一场线上气候变化问题首脑会议。

张筠青/王凡（美联社、共同社）

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