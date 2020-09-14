菅义伟正式当选日本首相 安倍内阁半数留任

(德国之声中文网) 日本周三举行临时国会首相提名选举，自民党新总裁菅义伟获得半数以上支持，正式当选第99任日本首相。菅义伟在当选首相的同日组建了新内阁。

现年64岁的厚生劳动大臣加藤胜信将继任菅义伟职务，成为新任内阁官房长官。官房长官是日本内阁中仅次于首相的职位，不仅是政策协调员，也是政府的首席发言人。日本共同社报道称，鉴于前首相安倍晋三在党总裁任期内辞职，新内阁阵容凸显继承路线，留任的阁僚多达8人，包括加藤胜信、副首相兼财务大臣麻生太郎、经济再生担当大臣西村康稔、外务大臣茂木敏充、文部科学大臣萩生田光一、经济产业大臣梶山弘志、环境大臣小泉进次郎、奥运大臣桥本圣子以及国土交通大臣赤羽一嘉。前防卫大臣河野太郎则任总务大臣一职。值得注意的是，日本前首相安倍晋三的胞弟、防卫大臣岸信夫首次入阁。

不久前，日本首相安倍晋三宣布由于健康原因，将辞去首相职务。安倍晋三2006年首度出任首相，2012年再度出任至今已接近8年，是1885年日本设立内阁制度以来累计在位时间以及连续在位时间最长的首相。

作为安倍晋三麾下的二号人物，菅义伟一直被视作最忠实的助手、可靠的政府发言人、坚定的政策执行者。尽管历史上有多名首相都是将内阁官房长官一职作为进入首相府的跳板，但是菅义伟不久前还在反复强调，他无意问鼎首相宝座。

局面在8月底安倍晋三宣布将辞职时发生了转变：执政的自民党内几大派系迅速达成了共识，支持菅义伟接任总裁并出任首相。

菅义伟任内阁官房长官期间，被认为显露出了掌控日本庞大的官僚体系之才能，协调不同部门落实各项改革政策，获得了良好的声誉。他还主动发起了旨在振兴农村地区的特殊税收计划之倡议。不过，总体而言，作为政府发言人的菅义伟并未流露出太多的个人意识形态或政治倾向。

"草根首相"

和很多自民党人士不同，菅义伟并非出身于政治世家。他来自日本北部的秋田县，父母是种植草莓的农民。60年代高中毕业后，菅义伟来到了东京，身兼数职以应付日常生活以及夜校学习的开支。1987年，菅义伟首次通过选举担任公职：他成为了横滨市议会议员。1996年，他成为了日本国会众议员，随后历任自民党副干事长、国土交通大臣政务官、经济产业大臣政务官、总务大臣等要职。2012年，随着安倍晋三成为首相，菅义伟也成为了日本内阁官房长官，一直担任至今。他也是日本史上担任这一职务时间最长的人。

周一(9月14日)接受自民党总裁任命之时，菅义伟也提到了自己的身世背景，说自己是"从零起步"。菅义伟说，成为历史悠久的自民党总裁之后，他将"为日本和日本人民奉献一切"。

菅义伟出任日本首相后，将面临一系列的挑战。目前，日本的新冠疫情仍未完全平息，尤其是在当局解除紧急状态后，更是出现了些许反弹。不少专家已经在担心秋冬季节将会出现流感高峰与新冠高峰的叠加。在新冠阴影下延期一年的东京奥运会能否在2021年举办、主办方如何应对大量的额外开支，也是一个巨大的未知数。此外，虽然安倍晋三的经济改革颇有成效，但是在新冠危机打击下，日本的宏观经济全面走低；如何引领日本经济重新走上正轨，也将是71岁的菅义伟面前的一道难题。

外交经验不足？

在外交方面，作为内阁官房长官的菅义伟被外界认为"缺乏经验"，在大部分时间，菅义伟只是承担了发言人的角色，传达、贯彻安倍晋三内阁的立场与政策。

2006年出任总务大臣之前，菅义伟曾经与安倍晋三共同支持参拜靖国神社。不过，2013年，菅义伟曾经力劝安倍晋三不要拜访靖国神社，以免引发中国、韩国等亚洲邻国的怒火。安倍晋三当年仍然坚持参拜，但是在此后就再也没拜访过靖国神社。法新社指出，这说明菅义伟对安倍晋三有着相当大的影响力。

菅义伟近日曾多次表示，将延续安倍晋三的外交政策。几天前，菅义伟公开说，日本外交的基础是日美同盟，应在此基础上与亚洲各国进行紧密交往。他说，日中之间存在许多难题，但是应当继续灵活运用高层对话之机会来逐一解决难题。

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