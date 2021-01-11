菅义伟施政演说：下决心办奥运会

（德国之声中文网） 日本首相菅义伟1月18日在当天开幕的第204届例行国会上发表施政演说，提出其政府将提交疫情相关法律的修正案，添加惩处和补偿条例，提高防控措施的实效。按照新的传染病法，当局可以对拒绝住院或拒绝与卫生官员合作、进行自我隔离的病人予以惩罚，而合作开展防疫措施的企业主将得到补偿。

日本目前累计新冠确诊病例超过33万人，共有约4500人死于新冠。之前，日本通过呼吁企业减少商业活动，呼吁远程办公、保持社交距离等措施较好地控制住了疫情。但最近几周，该国每日新增病例不断攀升，菅义伟政府不得不于1月7日在覆盖一半日本人口的首都圈重启”紧急状态“，为期一个月。具体而言，首都圈内的餐饮、运动场所和超过1千平方米百货商店的营业时间将缩短至晚上8点，政府对餐饮业的补助提高，呼吁企业远程办公，限制夜间出行，要求民众避免不必要的外出，尤其是晚上8点以后。限定比赛、演唱会等大型活动的举办，以5000人为上限。

批评者认为，菅义伟政府在第一波疫情后推出的”Go To Travel ”、“Go To Eat ”等旅游业刺激方案对民众起到了误导作用。上述方案于12月底暂停。菅义伟在本周一的演说中对此没有提及。

菅义伟去年12月视察医院

预计2月下旬开始接种辉瑞疫苗

菅义伟称，疫苗接种将是抑制大流行的关键，日本卫生部门预计2月下旬批准辉瑞疫苗，此后政府将开启疫苗接种。

在演讲后接受记者采访时，菅义伟还表示，他将成立一个新的部门，保证安全有效的疫苗能够顺利交付。现任行政改革担当大臣河野太郎（Taro Kono）将同时担任疫苗大臣。

举办奥运给世界以希望和勇气

菅义伟还承诺，将举办奥运会，作为”人类战胜新冠病毒的一个证明“。他说：”我们将采取防止感染的全面措施，朝着举办奥运会的目标推动准备工作，给全世界人民希望和勇气。”

最近的媒体民调显示，大约80%的日本人认为东京奥运会不应该或者不会举行。

加强日美联盟

菅义伟在施政演说中还谈到，他希望很快能和美国当选总统拜登会面，加强日美联盟，并在抗击疫情、气候变化和其它关键议题上合作。

据共同社报道，围绕日中关系，鉴于中国海警局公务船多次驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近日本领海，菅义伟以“存在诸多悬而未决的问题”为由，提及“将强烈要求采取具体行动”加以纠正。他还称，“不附加条件地与朝鲜劳动党总书记金正恩直接会面的决心不变”，将尽全力解决朝鲜绑架日本人问题。谈及日韩关系时，他称，鉴于原被征劳工问题和勒令日本政府赔偿的原慰安妇诉讼判决，他“将继续强烈要求（韩方）作出恰当应对以恢复健全的关系”。

乐然／凝炼（美联社、共同社）

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