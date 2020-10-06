 菅义伟参访印尼:反对恶化南海局势行为 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.10.2020

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时政风云

菅义伟参访印尼:反对恶化南海局势行为

周三（10月21日）日本首相菅义伟访问印尼，呼吁各国反对加剧南海紧张局势的"不当行为"。他还表示，将帮助印尼和越南“打击非法捕鱼”行为。

Yoshihide Suga, japanischer Chefkabinettssekretär (Yoshikazu Tsuno/AFP/Getty Images)

（德国之声中文网）菅义伟在印尼雅加达的新闻发布会上表示："南海地区发生了不当行为，我们正在密切关注。"他在雅加达进行了为期两天的参访。

他说："日本拒绝采取任何加剧南海紧张局势的行动。"敦促各国避免"武力，暴力和恐吓"。

中国宣称对几乎整个南中国海拥有主权，因此与该区域其他国家产生了纷争。菲律宾，马来西亚，越南，文莱和台湾也都宣称拥有南中国海部分海域。

菅义伟表示，日本将帮助东南亚国家联盟（东盟）的成员，包括印度尼西亚和越南，打击非法捕鱼，这种行为经常导致海上冲突爆发。

周二（10月20日）菅义伟与印尼总统维多多（Joko Widodo）举行会谈后表示，两国同意加快对印尼国防设备的销售，并且两国的国防及外交部长将会尽快会面。

菅义伟表示此决定是"考虑到该地区的形势变化，并巩固国防和安全部门的合作"。

Vietnam | japanischer Premierminister Yoshihide Suga zu Besuch in Hanoi (Jiji Press/dpa/picture-alliance)

菅义伟10月19日还曾与越南总理会晤

印尼坚称自己不参与南海争端，但表示中国主张对部分海域享有历史上的权利、与印尼的专属经济区重叠，违反了国际法。

菅义伟此次出访印尼与越南，为期四天，这是他自九月上任以来首次出访外国。

杨宇/达扬/(德新社)

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