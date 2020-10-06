菅义伟参访印尼:反对恶化南海局势行为

周三（10月21日）日本首相菅义伟访问印尼，呼吁各国反对加剧南海紧张局势的"不当行为"。他还表示，将帮助印尼和越南“打击非法捕鱼”行为。
（德国之声中文网）菅义伟在印尼雅加达的新闻发布会上表示："南海地区发生了不当行为，我们正在密切关注。"他在雅加达进行了为期两天的参访。
他说："日本拒绝采取任何加剧南海紧张局势的行动。"敦促各国避免"武力，暴力和恐吓"。
中国宣称对几乎整个南中国海拥有主权，因此与该区域其他国家产生了纷争。菲律宾，马来西亚，越南，文莱和台湾也都宣称拥有南中国海部分海域。
菅义伟表示，日本将帮助东南亚国家联盟（东盟）的成员，包括印度尼西亚和越南，打击非法捕鱼，这种行为经常导致海上冲突爆发。
周二（10月20日）菅义伟与印尼总统维多多（Joko Widodo）举行会谈后表示，两国同意加快对印尼国防设备的销售，并且两国的国防及外交部长将会尽快会面。
菅义伟表示此决定是"考虑到该地区的形势变化，并巩固国防和安全部门的合作"。
印尼坚称自己不参与南海争端，但表示中国主张对部分海域享有历史上的权利、与印尼的专属经济区重叠，违反了国际法。
菅义伟此次出访印尼与越南，为期四天，这是他自九月上任以来首次出访外国。
杨宇/达扬/(德新社)
© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
据路透社报道，印尼4名高级官员透露说，今年印尼曾4次拒绝美国P-8“波塞冬”海上反潜巡逻机在印尼降落和加油。印尼前驻美大使表示，美国“咄咄逼人的反华政策”已经让印尼和整个地区感到紧张。他说：“我们不想被愚弄陷入一场反华运动中。”
据日媒报道，日本政府对美国表示，目前无意加入华盛顿在通讯网络等领域排除中国企业的计划。不过，日本早于2018年底已经推出规定，禁止部分公共机构的通信设备使用恐有国安疑虑的厂商产品。
日本新首相菅义伟将采取怎样的外交政策，尤其是如何在中美激烈对峙的格局中寻求平衡，受到各界关注。通过与习近平的电话会谈，他强调了两国合作的重要性，但在邀习访日的问题上，他选择了暂时低调回避。