菅义伟再谈台湾：根本没有预设军事参与

（德国之声中文网）4月16日，美国总统拜登和日本首相菅义伟在华盛顿举行会谈后发表联合声明，其中强调了“台湾海峡和平稳定的重要性”，这是自1969年以来，美日两国领导人首次在一份联合声明中提及台湾。1969年，时任日本首相佐藤荣作与时任美国总统尼克松曾在一份声明中称，台湾的安全对日本安全至关重要。

本周二（4月21日），在回答一位共产党反对派政治家在众议院提出的关于日本对台湾承诺的细节问题时，菅义伟回答说，上述声明 "根本没有预设军事参与"。

日本NHK电视台网站20日报道，菅义伟还表示，“围绕台湾问题，希望当事双方通过直接对话和平解决是我国的一贯立场，而写入联合声明则是作为日美共同的立场，且更加明确清晰，这对台湾海峡的和平与稳定有重要意义。”日本媒体nippon.com报道，在谈论到台湾问题的背景，菅义伟首相表示，“（中台）军事平衡的变化我们的确有提及”，“不论是何种事态（从美军后方提供支援等）或是否等同于对事态施加重要影响，现在一概而论是有点困难。”

中国表示坚决反对并部署实弹演习

拜登和菅义伟4月16日发表涉及东海、南海、香港、新疆等问题并提及台湾的共同声明后，中国驻美国大使馆立即发表声明，表示强烈不满和坚决反对。声明称：“台湾、香港和涉疆问题是中国的内政，东海、南海涉及中国领土主权和海洋权益，这些问题关乎中国的根本利益，不容干涉。”中国外交部发言人赵立坚也称，“中方注意到了有关的报道，已经就日本领导人访美，两国勾连对华消极动向向美国和日本表达了严重关切” ，并要求“日美应该严肃对待中方关切和要求，不得采取干涉中国内政，损害中国利益的言行，不得搞针对中国的小圈子。中方将视情作出必要回应。”

台湾总统府发言人张敦涵则表示，这是继3月“美日安全咨商会议”后，美日双方再次强调台海和平稳定的重要性。“我国政府欣见美国及日本政府对于台海和平稳定的重视，并表达感谢与肯定之意，相信这对于印太区域的和平稳定有正面助益。”

在美日发表声明后的周末，负责监管台湾海峡的中国人民解放军东部战区司令部部署数十架H-6K战略轰炸机，进行了长达9小时的实弹演习。据报道，最大装载能力为15吨的轰-6轰炸机午间在低能见度气象条件下梯次升空，奔赴某陌生靶场。战机从不同方向多次进入目标区域，在不同高度分别对地面目标实施实弹突击。轰炸机机群返回基地后，随即在夜间重复该演习。据六度新闻报道，中国军方内部人士透露，H-6K战略轰炸机是在青海西北部某偏远地区进行的演习。

向国内表明不会为台湾问题开战？

香港《南华早报》援引东京早稻田大学国际关系学助理教授本-阿西奥内(Ben Ascione)分析说，在台湾问题上，菅义伟处于一个困难的境地。“如果他什么都不说，那么可能会对日美安全联盟产生负面影响，但与此同时，菅义伟需要向他的国内听众明确表示，日本不会为台湾问题开战。”阿西奥内认为，在围绕台湾发生武装冲突的情况下，日本的参与程度很可能仅限于后方支援以及在宪法框架下维持现状。他指出，拜登可能希望日本领导人在他们的首次面对面会谈中表达更强烈的支持，但东京坚持使用 强调和平与稳定的“模板语言”，“我认为，我们不能指望日本现在除了渐进式改变外能做更多。”

《日本宪法》第二章第九条 规定，“日本国民衷心谋求基于正义与秩序的国际和平，永远放弃以国权发动的战争、武力威胁或武力行使作为解决国际争端的手段。为达到前项目的，不保持陆海空军及其他战争力量，不承认国家的交战权。”

日本前首相安倍晋三在2020年8月因病辞任首相前一直努力推动修宪，赋予日本自卫队更多参与国际维和行动的自由，但最终未能如愿。同为修宪派的菅义伟走马上任后对修宪议题迄今并未采取积极态度。

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