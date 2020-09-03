菅义伟与特朗普通话 同意强化美日同盟

（德国之声中文网）日本首相菅义伟周日（20日）与美国总统特朗普通电话，双方同意进一步加强日美同盟关系，这是菅义伟上周三（16日）上任後两人首度通话。此外，预料他将于10月初会见美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）。

在约25分钟的通话中，菅义伟向特朗普表明，日美同盟是地区和平稳定的基石，两国同意密切协作，加深双边关系。双方又同意在新冠疫苗及朝鲜局势上紧密合作。

菅义伟透露特朗普称如遇紧急情况，可随时致电他。副内阁官房长官坂井学（Manabu Sakai）表示，两人在通话中简短地交换了对中国的看法，但拒绝透露细节。

白宫透过声明指，特朗普祝贺菅义伟就任首相，两人讨论追求「自由开放的印太地区」共同愿景丶持续强化美日丶共同加强全球经济等议题的重要性。

四方安全对话10月东京召开

另一方面，《日本时报》（Japan Times）报导，日本丶美国丶澳洲和印度组成的「四方安全对话」机制（Quadrilateral Security Dialogue, Quad），拟于10月初在东京召开第二场外长会议，美国国务卿蓬佩奥丶澳洲外交部长潘恩（Marise Payne）和印度外长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）料将与会。

报导指，届时菅义伟会跟三国外长会面，这将是他上任後首场面对面外交活动。

「四方安全对话」由日本前首相安倍晋三推动，目的为了遏制中国在印太地区的势力，四个成员国去年9月在纽约召开首场外长会议。

与蔡英文通话？北京促日本澄清

菅义伟刚接替安倍晋三成为日本近8年来的首位新首相。安倍在任内与特朗普建立友谊，两人曾一起打高尔夫球并经常通电话，外界关注毫无外交经验的菅义伟，能否维持这段关系。

周日较早前，菅义伟与澳洲总理莫里森（Scott Morrison）通电话，是他上任後首次跟外国元首对话。

有传他还有意跟台湾总统蔡英文通话，中国外交部发言人汪文斌周六（19日）回应指，中方注意到有关报道并要求日方澄清，日方已明确表示「绝对不会发生」。

此前，日本前首相森喜朗赴台湾出席已故总统李登辉追思礼拜并会见蔡英文，他表示菅义伟称「如果有机会，期待与蔡总统通电话」。若能成事，这将是日本与台湾断交48年以来首次。对此，台湾总统府表达感谢，但指双方目前并无通话安排，期待未来台日双方持续强化交流。

李澄欣/杨威廉（综合报导）

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