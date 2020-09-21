菅义伟与习近平通电话 未谈及访日行程

（德国之声中文网）刚刚上任不久的日本首相菅义伟（Yoshihide Suga）在周五晚间与中国国家主席习近平通了电话。据中日两国媒体报道，双方就加强在诸多国际议题上的合作达成了共识，但并未提及习近平访日行程。

据共同社援引日本政府人士报道称，电话会议是由日方提议，中方同意举行。在通话过程中，菅义伟提到了有关应对朝鲜的话题，包括绑架日本人问题在内。两国首脑确认日中将携手合作。关于新冠病毒疫情，双方商定通过各种渠道进行合作。

菅义伟表示"日中关系的稳定不仅对两国，对地区及国际社会而言也极其重要，希望共同负起责任"。

习近平访日行程仍无定数

菅义伟在通话会谈之后向媒体透露，"没有特别谈及习主席访日事宜"。鉴于此前中国公务船驶入尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近日本领海的情况，菅义伟对记者表示，自己在会谈中也对东海局势表达了关切。

在新冠疫情背景下实施的边境口岸措施，两位领导人一致同意为尽快重启商务相关人士的往来将继续进行磋商。另据路透社报道，菅义伟也曾表示，日本10月起将允许拥有长期居留资格的外国人及外国学生入境。这将意味着进一步放宽今年稍早实施的防疫入境限制。

中国官方新华社报道称，习近平在会谈中表示，在疫情冲击的背景之下，希望双方"共同维护稳定畅通的产业链供应链和公平开放的贸易和投资环境，提升合作质量和水平"。他还表达了对于日方明年举办奥运会的支持。新华社相关新闻通稿中未提及习近平访日计划。

习近平曾计划于今年春天对日本进行国事访问，原本可以成为两国关系重回正轨的重要象征。在访问计划因为新冠疫情而取消之后，这一行程一直搁置至今。加上近几个月以来，针对香港国安法和其它中国侵犯人权的批评声浪逐渐增强，日本自民党内部保守派当中主张取消对习近平访日邀请的论调也逐渐升温。

官房长官加藤胜信在记者会上就此谨慎表态称，现在正专注于平息新冠疫情， "并非协调具体日程的阶段"。另据共同社援引日本政府消息人士称，菅义伟在会谈中也就香港问题表示了关切。

新官上任菅义伟外交路线受关注

在中美之间关系日益紧张的背景下，日本新首相上任后的对华政策备受关注。菅义伟由于长期扮演着前首相安倍晋三（Shinzo Abe）得力助手的角色，其本人的外交政治特色未能得以凸显。在习近平之前，菅义伟已经和美国总统特朗普、澳大利亚总理莫里森以及韩国总统文在寅分别通过电话。

菅义伟在联合国大会上发表视频讲话

据美联社报道，菅义伟周六在他上任后首次参加的联合国大会上表示，自己愿意在不预设任何条件的情况下，与朝鲜领导人金正恩会面。"日本和朝鲜之间建立富有建设性的双边关系，不仅符合两国利益，同时也将为地区和平与稳定作出重大贡献"，他在一段提前录制的视频讲话中表示，"我会不遗余力地抓住任何机会，去采取相关的行动。"

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