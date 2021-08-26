菅义伟不参加自民党党魁选举 短期内或辞首相

（德国之声中文网）日本首相菅义伟今天(3日)宣布不参与自民党党魁选举，这意味菅义伟在9月底任期满後，将卸下首相一职，也代表他上台仅1年就离任。

菅义伟在官邸举行记者会宣布该消息时表示：「为了专注於应对新冠疫情。我成为首相这一年，以新冠疫情对策为主竭尽全力采取了措施。」

共同社分析称，因新冠疫情政策遭到批评，加上下届众院选举之前，政府的凝聚力下降，菅义伟此举可能是对此承担责任。

根据每日新闻与社会调查研究中心8月29日公布最新民调，菅义伟内阁支持率跌到26%，比上次7月17日民调结果30%还低4个百分点，创去年9月上任以来新低纪录。

另外，日本经济新闻社和东京电视台8月27日～29日实施民调显示，日本菅义伟内阁的支持率为34％，持续处於上任以来的最低水平。估计是受到了新冠疫情在日本全国蔓延的影响。

防疫不力

中央社指出，过去菅义伟曾多次表态要寻求连任，研判可能新冠疫情防疫不力而受到外界批评，及提出要改组党内高层如干事长二阶俊博等人事招致党内反弹，最後不得不放弃连任之路。

总裁选举前，菅义伟改组人事可谓相当罕见，引发党内反弹，批评方认为「这是为了延长自己的任期，无法理解」。

中央社报导，虽然日本新冠确诊病例有减少趋势，但舆论面对日本政府防疫对策仍相当严厉，导致菅义伟内阁支持率持续低迷，这让菅义伟为寻求恢复党内对他的向心力，有意进行人事改组。

针对可能接任菅义伟的人选《日本读卖新闻》称，自民党前政务调查会长岸田文雄已表态参选，前总务大臣高市早苗也有意投入；另外，尚未表态的全国知名度高的前干事长石破茂丶日本行政改革担当大臣河野太郎等人是否出马角逐，已成关注焦点。

《日本经济新闻》报导称，针对「适合担任下任自民党总裁的人选」的民调显示，排在首位的是日本规制改革相河野太郎（16％），自民党前干事长石破茂（16％）以小数点以後的微弱差距紧随其後。宣布参加总裁选举的自民党前政务调查会长岸田文雄以13％的支持率位居第三，首相菅义伟以11％位居第四。

自民党总裁选举预计9月17日公告丶9月29日举行投开票。

（中央社丶共同社丶日本经济新闻）

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