获释维权律师江天勇返回父母家

（德国之声中文网）据法新社报道，在美国洛杉矶生活的金变玲担心，她的丈夫江天勇"随时随刻"仍有可能再次"失踪"。她希望不久之后江天勇可以前往美国与她团聚。金变玲此前曾在接受德国之声采访时表示: "我们一家分开6年了，这中间从没见过面。他（江天勇）也有美国批准的庇护申请文件，所以这代表他可以合法来美国。我请求联合国或美国国会最起码让他跟我团聚，他不能不明不白地被失踪。 "

2017年11月，长沙市中级人民法院裁定江天勇犯煽动颠覆国家政权罪，判处有期徒刑二年，剥夺政治权利三年。今年2月28日是江天勇刑满获释的日子。但是当天一些支持者们去河南省第二监狱门口等待江天勇出来。但是他们却被监狱方面告知，江天勇已经被几个身份不明人士接走了。

2015年7月起，中国开始大规模抓捕维权律师。江天勇积极揭露政府的这一打压行动。2016年，江天勇被捕。2009年，他被北京市司法局注销律师执照。

异见人士在服刑结束之后继续遭软禁或囚禁的现象在中国越来越多。法新社报道称，中国著名异见人士胡佳称，从2004年以来他一直遭到软禁。2008年，北京市第一中级人民法院以"煽动颠覆国家政权罪"，判处胡佳有期徒刑3年零6个月。

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