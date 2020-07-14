 获释后首发声 许章润:极权必败 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.07.2020

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时政风云

获释后首发声 许章润:极权必败

中国法律学者许章润遭拘留获释后，19日首次对外发声。他在公开信中直指中国「风雨飘摇」，并认为「极权必败」。他说自己未来打算「卖文买米」，说「吾人一日不死，便一日呼唤。」

China Nationaler Volkskongress | Sicherheitsgesetz Hongkong | Xi Jinping, Präsident (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

许章润多次公开批评中国国家主席习近平，甚至以「心口不一、无耻之尤」形容之。

(德国之声中文网) 虽然刚刚遭到拘留获释、清華大學革職，许章润并未停止他对执政当局的尖锐批评。根据许章润19日提供给不同中文媒体的公开信，感念校友募款，也再次针砭时局，说官媒的报导看似平静，但「半个中国泡在水中」。

他在信中再次大力抨击中共政权，批评「极权必败，自由终将降临吾土。」许章润在信中感叹「庙堂华奢」，而同胞多数不过「勉强温饱和苦力挣扎」。他感叹中国士人「善作靡靡之音」、官场「上下虚与委蛇」，对于目前中国因为各种议题与不同国家杠上，他也强调，「政体恶质不改，全球诸邦防范，早成孤家寡人。」

他强调自己只要一息尙存，就会继续发声:「吾人一日不死，便一日呼唤。」

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许章润在信中感谢许多担心他生计出问题，替他募款的清华校友。他表示最后有594人(其中一些来源指人为) 捐人民币共10万683.77元，但他强调自己会靠「劳力挣饭」，打算「卖文买米」，所以他在信末婉拒这些好意，希望把捐款给更需要的人。

许章润在7月14日表示，清华大学以「道德败坏」为由革除他在法学院教职和开除公职。此前在7月6日，他因为被警方指「在四川成都」嫖娼遭逮捕，关押6天在12日被释放。一向敢言的他被抓捕一事引起社会震荡。

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网友回应

这封信全文在网路上持续醱酵，许多人还是以「嫖娼」一事质疑许章润的公信力，并将这个事件拿来与前英国驻香港总领事馆郑文杰遭北京以「嫖娼」为由逮捕相比，也有人赞许他的勇气，表示认同他的做法。另外，他夹杂古文的写法也引起网友热议，有人认为他为何不写「白话文」让一般人都看得懂，也有许多人引用他的话语表示认同。

延伸阅读: 许章润：从"十大杰出青年法学家"到中共"眼中钉"

邹宗翰/张慈 (综合报导)

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