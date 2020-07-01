获英国批政治庇护 郑文杰：英国对一国两制渐失信心

(德国之声中文网）正在英国伦敦的郑文杰举行网上记者会，公布英国当局在6月26日向他批出政治庇护，居留期为期五年，可以在当地无条件就学及工作，五年后可申请为永久性居民及入籍。根据英国内政部的资料，只曾经在2011年批出一宗来自香港的人道主义保护或酌情居留申请。郑文杰相信，自己是首名持有英国国民（海外）护照人的香港公民获英国给予庇护，认为当局是基于他受到政治迫害作出决定。

他指出，自己成功获批庇护意义重大，为英国行政法规立先例，改变英国内政部对香港人权情况的认知，有助其他香港向英国寻求政治庇护的人士。而英国政府在《港区国安法》颁布前夕向他批出政治庇护，显示当局已对香港一国两制的运行逐渐失去信心。

去年8月，当时为英国驻港总领事馆职员的郑文杰，到中国内地公干后返港途中，在香港高铁西九龙站内地管辖区被带走。事件曝光后，中国当局称郑文杰因嫖娼被控，并行政拘留十五天。获释后郑文杰先到台湾暂避，去年底成功申请工作假期签证到英国暂居，并在去年底以政治意见而受迫害为由，向英国内政部申请庇护。

两次面试英当局相信其受政治迫害

郑文杰透露，先后就申请庇护进行两次面试，第一次面试进行了3至4小时，要向英国当局解释申请政治庇护的原因，其后提交一份问捲及多项证据及资料。到今年2月的第2次面试，要求更为严谨，历时7至8小时，需要回答近三百条问题，包括详细讲解当日被内地当局行政拘留严刑迫供的情况，包括被施以酷刑、单独囚禁、要求在留白的判决书上打指模及签署，秘密警察曾扬言会内地法律标准审查他在香港的政治活动，并计划延长行政拘留，改用收容教育关押两年。他认为，英国内政部处理庇护申请严谨并公正，并会谘询外交部意见，而所提供的证据再加上《港区国安法》实施下，令英国当局较快处理他的个案，在6个月内完成审批。

《港区国安法》条文"天衣无缝"

对于北京中央政府正式颁布《港区国安法》详细条文，郑文杰形容「所有事情都写得天衣无缝，所有最恐惧的事情都写出来了。」若他仍在香港，相信极有机会被控勾结外国势力等罪名，更有可能被国安人员带返中国大陆审讯，判囚终身。

对于《港区国安法》的第三十八条订明，「不具有香港特别行政区永久性居民身份的人在香港特别行政区以外针对香港特别行政区实施本法规定的犯罪的，适用本法」，他认为中国当局若认定某人违反《国安法》，「去到天涯海角也要追捕你」，只能希望中央及港府尊重《联合国难民公约》，不应治外法权，把自己干预人权的法律放诸四海。

郑文条称，自己不能再返回香港，由于担心在香港及中国内地家人安危，因而没有再与他们联络。目前着力在英国推动香港民主运动，包括与同样流亡海外寻求庇护的林荣基、黄台仰及梁继平成立平台，向那些需要在海外申请政治庇护的香港人提供协助，亦会在英国组织香港人的社群团体，协助定居英国港人融入当地社会，他又计划在海外筹备「香港影子议会」，推动香港的民主发展。