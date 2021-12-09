获美参议院表决通过 伯恩斯将出任驻中大使

（德国之声中文网）美国联邦参议院周四（12月16日）通过总统拜登提名前国务次卿尼古拉斯・伯恩斯（Nicholas Burns）出任驻中国大使任命案。伯恩斯10月在参院外委会提名听证会上曾表示，中国为美国「最危险的竞争对手」丶是一个「侵略者」，并认为美国应深化对台湾的支持。

美国参议院以75票对18票通过了伯恩斯的任命。在此之前，美国驻华大使一职已悬缺超过1年。参议院外委会主席梅南德兹（Bob Menendez）表示，中国正全面挑战美国，并在包括权力丶政治丶外交丶经济丶军事甚至文化等几乎所有层面破坏国际社会稳定。他说，面对这样的艰巨任务，伯恩斯的经验至关重要。

伯恩斯现年65岁，是一名资深外交官，过去曾担任过负责政治事务的国务次卿丶美国驻北约和希腊大使丶国务院发言人，并在国家安全委员会负责苏联和俄罗斯事务。他在民主党及共和党两党的总统手下皆曾任职过，目前则在哈佛大学甘乃迪政府学院担任外交与国际关系教授。

目前尚不清楚伯恩斯何时将前往中国，或者是否会在2月北京举行的2022年冬季奥运会之前前往。

伯恩斯对中国态度坚硬

在10月的听证会上，伯恩斯曾明确指出，中国在与台湾丶越南丶日本和菲律宾的关系中一直是「侵略者」。他还表示，他对中国在包括5G技术在内的问题上的意图持怀疑态度。

伯恩斯当时曾说：「中华人民共和国在新疆的种族灭绝，在西藏的滥权，对香港自治和自由的扼杀以及对台湾的欺凌都是不义的，必须停止。」

中国外交部言人汪文斌曾反驳伯恩斯的说法，称其言论「充满冷战零和思维，也与事实严重不符」。

路透社报道，拜登钦点伯恩斯的举措，标志了美国驻中国大使这一角色的转变。这个职位长年以来一直是由前政治家而非经验丰富的外交家担任。

作为前总统欧巴马政府的亚洲专家，乔治城大学的麦艾文（Evan Medeiros）向路透社分析道，美中两国在意识形态加剧竞争下，定期高层对话遭遇瓶颈，这次伯恩斯的任命反映拜登正寻求与北京沟通的新模式。「我们需要的是一匹会干活的马，而不是一匹只能被展示的马，」他接着表示，「我们希望我们的大使成为美中关系的关键一员，我们需要理解大国政治的人。」

维吾尔强迫劳动法案通过

在伯恩斯提名案通过之际，参议院也通过了「防止维吾尔人强迫劳动法案」（The Uyghur Forced Labor Prevention Act），禁止涉及强迫劳动的新疆产品流入美国市场。

这项法案获得美国跨党派议员的高度支持。法案将要求国土安全部拟定清单，列举与中国政府合作丶压迫新疆维吾尔人的实体，并禁止所有来自强迫劳动生产的产品进口至美国境内。

法案制定名为「可反驳推定」（rebuttable presumption）条款，企业须提出「明确且令人信服的证据」，证明进口自新疆的产品未涉及强迫劳动，否则一律推定凡是来自新疆的商品皆由强迫劳动生产，藉以禁止这些商品进口。

这项法案在经协调後确定，对新疆生产商品的进口禁令将在法案生效後180天内执行。

（综合报道）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。