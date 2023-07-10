获教宗擢升为枢机 周守仁愿“香港给年轻人更多希望”

（德国之声中文网）梵蒂冈任命的香港新枢机主教（也称“红衣主教）周守仁7月10日表示，他希望这座城市能给年轻人更多希望。“对于香港来说，（我希望）这座城市能够有更多的和解。” 周守仁告诉记者， “这就是我希望（我们）能够实现的目标。”美联社报道指出，香港此前经历了经济下行，当局镇压了民主运动。

周日，罗马天主教教宗方济各宣布他选出了21名新枢机主教，其中包括 64 岁的香港主教周守仁。

周守仁说，得知自己被选中，初时难以置信，觉得这是上帝通过教宗赋予他的新使命。正式任命他擢升主教的仪式将于9月举行。

北京和梵蒂冈于1951年在中共掌权并驱逐外国牧师后断绝外交关系。数十年来，梵蒂冈和中国的关系时而紧张，时而缓和，原因包括中共坚持其有权任命主教，并将效忠于梵蒂冈的神父关进监狱。

周守仁将成为香港第四位枢机主教，在梵蒂冈极为关注的这个地缘政治地区引导信徒。此前的三位枢机主教分别为胡振中、陈日君和汤汉。

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在香港，周守仁被广泛视为温和派或政治中立人士。今年4月，周守仁访问了北京，这是香港主教数十年来首次访问这个中国首都。

在访问结束时，他说他邀请了中国国家任命的北京大主教访问香港。专家称这一象征性姿态可能会加强中国和梵蒂冈之间脆弱的关系。

在北京之行前，周守仁曾经建议，对在2019年香港抗议运动中犯下相对较轻罪行但尚未受到起诉的被捕抗议者应予以宽大处理。他在文章中写道，这有助于给那些感到受伤的人带来希望和正能量，让他们无限期地等待无助于香港社会的复苏。

周一，当被问及是否仍希望对被捕者宽大处理时，周守仁表示希望“能有更多和解，给年轻人更多希望”。他说，“特别是那些犯了错的人，这样他们才会有未来。这一点非常重要。”

2019年的抗议活动由一项不受欢迎的引渡法案引发，导致数十万人走上香港街头。迄今，警方已经逮捕了1万多名与抗议活动有关的人士，其中许多人还不知道他们是否会被起诉。

（美联社）

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