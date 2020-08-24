为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
发源于瑞士境内的阿尔卑斯山，流经德国注入北海，沿途经过列支敦士登、奥地利、法国和荷兰等国。
自古莱茵河就是欧洲交通最繁忙的水上通道。莱茵河流经德国的部分长865公里，流域面积占德国总面积的40％，在德语中被称为“父亲河“。莱茵是世界上航运最繁忙的河流之一。莱茵河流经德国的河岸两边，景致怡人，不少古堡、古迹是联合国教科文组织世界遗产。
如今夏日的莱茵河，岸边浅处常水清见底。然而，五十年前，“甚至连牲畜时常都拒绝喝莱茵河的水”。严重时死鱼漂浮，而莱茵河还要为数百万人提供饮用水。
1986年一天深夜，绿色和平组织下潜到莱茵河底，在化工厂排水口取样。许多数值超标，媒体大篇幅报道。数百个民间环保组织诞生；专家也参与表态。——若没有公民社会，很难想象河水的变清，以及经济界、政界的态度转变。
这是一座充满矛盾体的城市：杜塞尔多夫即光鲜亮丽又接地气，这里的人民即开放兼容又热爱家乡。德国之声带你到北威州的首府走走看看，相信你一定会爱上它！
周一，莱茵河科隆杜塞尔多夫河段水位预计迎来最高峰。而在上游地段，洪峰在周末已经来临。
波恩不是莱茵河畔最大的都市，却是德国战后唯一一座旧都。下面告诉你波恩10个美丽和曼妙的理由，其实，喜欢波恩不需要任何理由。
自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝
国事访问或者体育赛事的发奖仪式，都会奏响国歌。今天的德国国歌的歌词产生于175年，它经历了跌宕起伏的多重变迁。
这个德国人口最多的联邦州集莱茵河地区人民的乐观与威斯特法伦人的勤奋与一体。它有哪些你不得不知的亮点呢？
莱茵河畔的狂欢节在“玫瑰星期一”进入高潮之际，天公却不作美。考虑到狂风的影响，多地的花车游行组织方宣布取消活动。科隆坚持举行，但是限制多多。
莱茵河畔的狂欢节在“玫瑰星期一”进入高潮。科隆、杜塞尔多夫等城市都举办了热闹缤纷的花车游行。这其中蕴藏着数亿元商机。
每年的11月11日是狂欢节开始的首日。在德国莱茵河畔的科隆，杜塞尔多夫和美因兹等城市，从这一天开始，街头巷尾便到处可见各种打扮的狂欢节小丑们，狂热愉悦地庆祝“第五季节”。
莱茵河畔的威尔镇中心超市里挤满了购物的人群，他们大都来自瑞士。之所以到这里来是因为瑞士法郎对欧元的高汇率，除此之外他们的收入也高于德国，而且购物值350欧元以内全部免税。
2002年，莱茵河中上游河谷的文化景观被联合国教科文组织列为世界文化遗产，但其实这段莱茵河谷的鼎盛时期，是在200年前浪漫主义诗人钟情于此的时候。
一部单车,60公里,两个国家 - 德法交界处的莱茵河谷两岸以适合骑车游历闻名,自然美景外加骑车健身，在这里一举两得。
英国浪漫主义画家威廉·透纳笔下的莱茵河风景画，属于莱茵浪漫主义最重要的作品之列。2014年，这些画作的产生地——科布伦茨和宾根之间的莱茵河畔将会推出一条名为透纳之路的旅游线路。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式