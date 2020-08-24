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莱茵河

发源于瑞士境内的阿尔卑斯山，流经德国注入北海，沿途经过列支敦士登、奥地利、法国和荷兰等国。

自古莱茵河就是欧洲交通最繁忙的水上通道。莱茵河流经德国的部分长865公里，流域面积占德国总面积的40％，在德语中被称为“父亲河“。莱茵是世界上航运最繁忙的河流之一。莱茵河流经德国的河岸两边，景致怡人，不少古堡、古迹是联合国教科文组织世界遗产。

24.06.1969*** Angeschwemmte Fische am Rheinufer bei Emmerich. Aufnahme vom 24.06.1969. Innenminister Willi Weyer hat am Montag (23.06.1969) die Bevölkerung davor gewarnt, im Rhein zu baden. Ein starkes Gift unbekannter Herkunft, das das in den letzten Tagen beobachtete Fischsterben ausgelöst hat, könnte auch schädliche Auswirkungen auf den Menschen haben. Bis zu Höhe Emmerich/Rees war am 23.06.1969 die Giftwelle nach Mitteilung des nordrhein-westfälischen Landwirtschaftsministeriums vorgedrungen. Nachh Angaben von Fachleuten der Landesanstalt für Gewässerkunde in Duisburg sind die Untersuchungen außerordentlich schwierig. Man steht dort fast vor einem Rätsel und sucht jetzt nach einem speziellen Nervengift. Die ersten Untersuchungen hatten Nervenschäden als Grund des Fischsterbens ergeben. | Verwendung weltweit

（上篇）1969年，莱茵河“死了” 24.08.2020

如今夏日的莱茵河，岸边浅处常水清见底。然而，五十年前，“甚至连牲畜时常都拒绝喝莱茵河的水”。严重时死鱼漂浮，而莱茵河还要为数百万人提供饮用水。
5. September 1978*** Walter Haltrich, Leiter der Emissions-Überwachung Wasser der BASF, präsentiert am 5. September 1978 ein Exemplar des amerikanischen Flußkrebses, der im Rhein gefangen worden war. Der Sauerstoffgehalt des Rheins unterhalb der BASF in Ludwigshafen ist fast wie vor hundert Jahren. Sichtbares Zeichen ist der zunehmende Fischbestand. | Verwendung weltweit

（下篇）莱茵河重又“呼吸” 24.08.2020

1986年一天深夜，绿色和平组织下潜到莱茵河底，在化工厂排水口取样。许多数值超标，媒体大篇幅报道。数百个民间环保组织诞生；专家也参与表态。——若没有公民社会，很难想象河水的变清，以及经济界、政界的态度转变。
dpatopbilder - Eine Lichtinstallation auf dem Rheinturm ist bei einer Probe am 26.06.2017 in Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. Die Lichtinstallation wird zum Start des Radrennens Tour de France von Donnerstag bis Sonntag leuchten. Foto: David Young/dpa | Verwendung weltweit

十个理由让你爱上杜塞尔多夫 09.01.2018

这是一座充满矛盾体的城市：杜塞尔多夫即光鲜亮丽又接地气，这里的人民即开放兼容又热爱家乡。德国之声带你到北威州的首府走走看看，相信你一定会爱上它！
Ein Anwohner in Pünderich hat am 06.01.2017 ein Boot bereitgestellt (Rheinland-Pfalz), um vor dem Hochwasser der Mosel gewappnet zu sein. Zahreiche Häuser stehen bereits im Wasser. Foto: Harald Tittel/dpa | Verwendung weltweit

洪峰到来 水漫莱茵 08.01.2018

周一，莱茵河科隆杜塞尔多夫河段水位预计迎来最高峰。而在上游地段，洪峰在周末已经来临。
Blick vom Dach des Stadthauses über die Bonner Innenstadt bis hin zum Siebengebirge. Ganz links ist das Rathaus im Bild, ganz rechts das Bonner Münster. Fotograf: Michael Sondermann Format: jpg Auflösung: 3543 x 2362 Pixel Dateigröße: 1176 KB Ort: Stadthaus, Berliner Platz 2, 53113 Bonn Datum: 27. Juni 2013 Bild herunterladen: • 23 Blick vom Stadthaus.jpg Eine Veröffentlichung zu nichtkommerziellen Zwecken ist honorarfrei möglich. Bitte geben Sie als Quelle Bundesstadt Bonn und den oben genannten Fotografen bzw. die Fotografin an. Belegexemplar bzw. Link bitte an: Bundesstadt Bonn · Presseamt · 53103 Bonn - presseamt@bonn.de

喜爱波恩的10个理由 04.11.2017

波恩不是莱茵河畔最大的都市，却是德国战后唯一一座旧都。下面告诉你波恩10个美丽和曼妙的理由，其实，喜欢波恩不需要任何理由。 
09.10.2017****Bei strahlendem Sonnenschein und Temperaturen um 12 Grad Celsius weht am 09.10.2017 vor dem Reichstagsgebäude in Berlin die Deutschlandfahne hinter herbstlich gefärbten Blättern. Foto: Wolfgang Kumm/dpa | Verwendung weltweit

德国的秋天有多美? 28.10.2017

自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝
Kristina Vogel of Germany celebrates after winning the Women's Sprint Finals of the Rio 2016 Olympic Games Track Cycling events at Velodrome in Rio de Janeiro, Brazil, 16 August 2016. Photo: Felix Kaestle/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/F. Kaestle

"统一、正义和自由"：德国国歌跌宕起伏的历史 27.08.2016

国事访问或者体育赛事的发奖仪式，都会奏响国歌。今天的德国国歌的歌词产生于175年，它经历了跌宕起伏的多重变迁。
Blick auf den Kölner Dom und die Hohenzollernbrücke. Foto vom 23 September 2013.

不应错过北威州的十大理由 23.08.2016

这个德国人口最多的联邦州集莱茵河地区人民的乐观与威斯特法伦人的勤奋与一体。它有哪些你不得不知的亮点呢？
04.02.2008 *** Ein Karnevalist im Clownskostüm sitzt am Montag (04.02.2008) in Köln im Regen am Straßenrand. Mit dem Rosenmontagsumzug erreicht der Karneval im Rheinland seinen Höhepunkt. (Foto durch Glasscheibe) Foto: Oliver Berg dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++ Copyright: picture-alliance/dpa/O. Berg

担心狂风来袭 狂欢游行告吹 08.02.2016

莱茵河畔的狂欢节在“玫瑰星期一”进入高潮之际，天公却不作美。考虑到狂风的影响，多地的花车游行组织方宣布取消活动。科隆坚持举行，但是限制多多。
Eine Gruppe in Clown-Kostümen zieht am 10.02.2013 während des traditionellen Faschingszuges auf einem Wagen durch die Innenstadt von Würzburg (Bayern). Foto: Daniel Karmann/dpa

狂欢节的数亿元商机 16.02.2015

莱茵河畔的狂欢节在“玫瑰星期一”进入高潮。科隆、杜塞尔多夫等城市都举办了热闹缤纷的花车游行。这其中蕴藏着数亿元商机。
Wie funktioniert Rosenmontagszug in Köln: Karnevals-ABC. Galerie für Deutschland entdecken. Bilder 2007-2013. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

莱茵河畔狂欢节拉开序幕 11.11.2014

每年的11月11日是狂欢节开始的首日。在德国莱茵河畔的科隆，杜塞尔多夫和美因兹等城市，从这一天开始，街头巷尾便到处可见各种打扮的狂欢节小丑们，狂热愉悦地庆祝“第五季节”。
HAMBURG, GERMANY - DECEMBER 07: Shoppers carrying shopping bags walk through the main pedestrian street on December 7, 2013 in Hamburg, Germany. According to a recent study people in Germany will spend over EUR 70 billion this Christmas season on gifts, food, travel and decorations, of which they will spend EUR 10 billion online. (Photo by Philipp Guelland/Getty Images)

到欧元区购物的瑞士人 24.12.2013

莱茵河畔的威尔镇中心超市里挤满了购物的人群，他们大都来自瑞士。之所以到这里来是因为瑞士法郎对欧元的高汇率，除此之外他们的收入也高于德国，而且购物值350欧元以内全部免税。

到欧元区购物的瑞士人 24.12.2013

莱茵河畔的威尔镇中心超市里挤满了购物的人群，他们大都来自瑞士。之所以到这里来是因为瑞士法郎对欧元的高汇率，除此之外他们的收入也高于德国，而且购物值350欧元以内全部免税。
#### ACHTUNG NUR ZUR BERICHTERSTATTUNG ÜBER DIESE AUSSTELLUNG VERWENDEN### 4. Georg Schneider, Blick vom Niederwald auf Bingen, um 1800. Öl auf leinwand, 49 x 65 cm. Sammlung RheinRomantik Nr. 153 Bildergalerie zum Thema: Rheinromantik. Das Museum Siebengebirgsmuseum der Stadt Königswinter zeigt, welche Rolle Natur und Kunst am Rhein in der Aufklärung und der Romantik gespielt haben.

莱茵河——浪漫主义之河 06.11.2013

2002年，莱茵河中上游河谷的文化景观被联合国教科文组织列为世界文化遗产，但其实这段莱茵河谷的鼎盛时期，是在200年前浪漫主义诗人钟情于此的时候。
Radtour am Rhein Rheinauenweg am Oberrhein zwischen Neuburg in der Pfalz und Seltz im Elsaß Sonnenstuhl Bilder aufgenommen am 8.7.2013. Alle Rechte bei der DW, Fotograf ist Andreas Kirchhoff

莱茵河谷单车游 06.11.2013

一部单车,60公里,两个国家 - 德法交界处的莱茵河谷两岸以适合骑车游历闻名,自然美景外加骑车健身，在这里一举两得。
Fotografin ist Anne Termeche / DW, Thema: Wandern auf der Turner-Route, Schlagworte: rheinromantik, rhein, william turner, wandern, turner-route

画家眼中的莱茵河：莱茵河畔的威廉·透纳之路 06.11.2013

英国浪漫主义画家威廉·透纳笔下的莱茵河风景画，属于莱茵浪漫主义最重要的作品之列。2014年，这些画作的产生地——科布伦茨和宾根之间的莱茵河畔将会推出一条名为透纳之路的旅游线路。
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