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发源于瑞士境内的阿尔卑斯山，流经德国注入北海，沿途经过列支敦士登、奥地利、法国和荷兰等国。
自古莱茵河就是欧洲交通最繁忙的水上通道。莱茵河流经德国的部分长865公里，流域面积占德国总面积的40％，在德语中被称为“父亲河“。莱茵是世界上航运最繁忙的河流之一。莱茵河流经德国的河岸两边，景致怡人，不少古堡、古迹是联合国教科文组织世界遗产。
欧洲多地连续高温干旱，导致各处河流出现水位过低，这也使得沿河运输煤炭、原油的货船越来越难以航行。作为德国最重要的一条货运水道，原本繁忙的莱茵河运输水道水位告急，货船仅能装载部分货物，这给生产和能源供应都带来影响。
歐洲聯盟委員會聯合研究中心表示，歐洲今年的乾旱情況可能是「500年來最嚴重」。根據最新的觀測報告內容指出，歐洲大陸3分之2的土地都處於乾旱警戒或警報，而土壤水份不足將影響作物生長。
今年德国的干旱给自然和经济都造成严重后果。因为水位太低，经济命脉莱茵河的运输能力仅剩下不足三分之一。
疫情刚有所缓解，德国人就不想戴口罩了？德国大选进入百日倒计时，绿党之前还是被高估了？数百辆电动滑板车被发现沉在莱茵河底，涉事公司竟然说“不捞了”？DW带您了解近一周以来，德国发生的大事小事有趣事。
如今夏日的莱茵河，岸边浅处常水清见底。然而，五十年前，“甚至连牲畜时常都拒绝喝莱茵河的水”。严重时死鱼漂浮，而莱茵河还要为数百万人提供饮用水。
1986年一天深夜，绿色和平组织下潜到莱茵河底，在化工厂排水口取样。许多数值超标，媒体大篇幅报道。数百个民间环保组织诞生；专家也参与表态。——若没有公民社会，很难想象河水的变清，以及经济界、政界的态度转变。
今年夏日炎炎，无论是对人还是动物来说都很难熬。但罕见的酷暑也有有利的一面。例如炎热干燥的气候更有助于莱茵河畔葡萄的生长，酿出的葡萄酒将更加香醇味美，西瓜也更香甜。
两年前，科隆莱茵河畔发现一具无头男尸。今天警方宣布，案情有重大突破。死者确认为中国人，疑凶也是中国人。两人曾在一家中餐馆工作。
这是一座充满矛盾体的城市：杜塞尔多夫即光鲜亮丽又接地气，这里的人民即开放兼容又热爱家乡。德国之声带你到北威州的首府走走看看，相信你一定会爱上它！
周一，莱茵河科隆杜塞尔多夫河段水位预计迎来最高峰。而在上游地段，洪峰在周末已经来临。
波恩不是莱茵河畔最大的都市，却是德国战后唯一一座旧都。下面告诉你波恩10个美丽和曼妙的理由，其实，喜欢波恩不需要任何理由。
自古逢秋悲寂寥，我言秋日胜春朝
2017年德国杜塞尔多夫世乒赛即将拉开战幕。各路高手已经摩拳擦掌，准备披挂上阵在莱茵河畔一绝高下。国际乒联5月世界排名女单列第4位的新加坡球员冯天薇已经先期赶到德国开始了紧锣密鼓的备战训练。德国之声记者前往位于杜塞尔多夫的德国乒乓球训练中心，采访到了正在那里训练的冯天薇。
2013年以来，德意志联邦银行通过极秘密途径，跨越莱茵河或大西洋，每年将外储黄金成吨成吨运回德国。让黄金“返乡”的速度明显快于原计划。
国事访问或者体育赛事的发奖仪式，都会奏响国歌。今天的德国国歌的歌词产生于175年，它经历了跌宕起伏的多重变迁。
这个德国人口最多的联邦州集莱茵河地区人民的乐观与威斯特法伦人的勤奋与一体。它有哪些你不得不知的亮点呢？
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