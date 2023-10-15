莱茵河水位持续创新低 水运费用增高

（德国之声中文网）根据德国联邦水道和航运管理局（WSV）本周三（10月11日）的测量，德国西部城市科布伦茨附近的莱茵河考布（Kaub）河段较窄处的水位目前处于85厘米的年度最低位。该局发言人克雷克尔（Florian Krekel）称："就目前水位而言，普通货船无法满载通过莱茵河中游。船只最大容量利用率如今处于40%至70%之间，具体取决于船只大小。"

德国内河航运合作社DTG表明，尽管存在一些不便，但现在还不必担心供应短缺。DTG主管斯普兰齐（Roberto Spranzi）表示，鉴于经济疲软，"化学及建筑行业如今十分低迷，而它们通常是内河航运的主要客户。火力发电厂的煤炭库存也很满。"

由于运费增加，莱茵河作为德国最重要水路运输通道的竞争力也随之下降。不过，斯普兰齐强调："即便需求短期突然增加，也能保障供应。"

水位还将持续下降

今年，低水位情况多次出现。克雷克尔表示："地下水基本上已经干涸，自9月以来也几乎没有下过雨。不过，距离极端水位还有一定的距离。"管理局预测水位将继续下降，考布河段较窄处的水位将降至71厘米。

气候变化就在身边 天气还是气候？ 9月初在南下加利福尼亚州登陆的飓风奥拉夫是一种正常的天气现象。但随着气候变化全面展开，极端天气在世界各地愈加频繁。极端天气大会的组织者与德国气象局、气象学会和亥姆霍兹气候研究所一起，公布了有关基本事实。

气候变化就在身边 飓风频繁 飓风尼古拉斯几乎是和飓风奥拉夫同时袭击了美国德克萨斯州附近的海岸。这不再是一个巧合。德国气象学家和气候研究人员言简意赅地指出，气候变化是真实而危险的。专家们一致认为，人类活动是气候变化的根源，但我们仍然能够为阻止气候变化做些什么。

气候变化就在身边 极端天气是正在进行时 鉴于飓风和山火的威胁日益增大，美国总统拜登警告美国正面临“红色警报”。2020年，极端天气事件给美国带来了创纪录的1000亿美元的损失。“科学家们多年来一直警告我们，极端天气将变得更加极端。我们现在正在实时经历这一切。”

气候变化就在身边 基础设施不堪重负 热带风暴带来大量雨水。今年夏天，中国也经历了几次强降雨。8月底，黄河上的小浪底大坝不得不开闸泄洪，以减少暴雨后水库的压力。

气候变化就在身边 洪水来袭 7月，中国河南遭遇强降水。卫辉等地居民被洪水围困，不得不坐铲车、橡皮艇等撤离市区。

气候变化就在身边 摧毁殆尽 德国莱法州和北威州7月也遭遇异常大的降雨量引发的洪水。图中的舒尔德村座落在阿尔河边，几乎被完全摧毁。

气候变化就在身边 罕见的博登湖上龙卷风 8月初，弗里德里希港附近的博登湖上突然出现龙卷风。 这样景观是在高温、高湿、积雨云厚重等因素作用下发生的，在博登湖上极为罕见。

气候变化就在身边 房顶被掀 6月底，一场罕见的龙卷风袭击了捷克南摩拉维亚的Moravská Nová村。

气候变化就在身边 干旱愈发严重 干旱问题也因气候变化而加剧。阿富汗今夏的极端干旱，喀布尔河只剩下泥泞的细流。联合国世界粮食计划署警告说，阿富汗1400万人，即三分之一人口正受到饥饿的威胁。

气候变化就在身边 几无收成 安哥拉南部的农民也因干旱几无收成。新教灾难救助慈善会迪阿科尼估计，全世界有4100万人受到饥饿的威胁，其中大部分是由于极端天气造成的。战争和新冠疫情更加剧了食品供应危机。

气候变化就在身边 蝗灾泛滥 自2020年以来，撒哈拉以南非洲大片地区遭遇多次蝗灾。 根据联合国粮农组织的估计，气候变化导致蝗灾蔓延到山区，这在以前并不多见。

气候变化就在身边 森林火灾接连不断 世界各地的森林火灾也越来越频繁，越来越严重。澳大利亚、俄罗斯、北美、地中海地区都未能幸免。希腊、土耳其和西班牙是今年的重灾区。森林火灾问题也是汉堡举行的极端天气大会讨论的内容。 作者: Fabian Schmidt



化工企业采取预防措施

莱茵河是粮食、煤炭、汽油和燃油等货物的重要运输路线。河流变浅导致船运公司征收低水位附加费，从而增加运输成本。德国内陆船运去年也受到莱茵河水位下降的影响，导致运输量创下自东西德统一以来的最低纪录。根据联邦统计局的数据，2002年莱茵河水路货运量为1.82亿吨，比2021年减少6.4%。

化学企业巴斯夫公司（BASF）在路德维希港总部拥有最大的工厂。其中约40%的原材料通过莱茵河水运，并且还将莱茵河水用于冷却。因此，在2018年遭遇类似困境后，该公司开始使用特殊的浅水航行船只应对。

干旱造成莱茵河货运骤减

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。