 莱茵河喊“口渴” 船载受限 德国能源供应遭冲击 | 德国新闻 | DW | 24.08.2022

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莱茵河喊“口渴” 船载受限 德国能源供应遭冲击

欧洲多地连续高温干旱，导致各处河流出现水位过低，这也使得沿河运输煤炭、原油的货船越来越难以航行。作为德国最重要的一条货运水道，原本繁忙的莱茵河运输水道水位告急，货船仅能装载部分货物，这给生产和能源供应都带来影响。

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