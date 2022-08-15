莱茵河喊“口渴” 船载受限 德国能源供应遭冲击

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欧洲多地连续高温干旱，导致各处河流出现水位过低，这也使得沿河运输煤炭、原油的货船越来越难以航行。作为德国最重要的一条货运水道，原本繁忙的莱茵河运输水道水位告急，货船仅能装载部分货物，这给生产和能源供应都带来影响。
持续的高温天气以及降雨不足使欧洲很多地区的河流接近干涸，这一状况已经给相关水域的居民、环境以及经济带来了严重的影响。
德国政府已经意识到，再也不能像乌克兰战争之前那样从俄罗斯购买那么多天然气了。因此，目前面临的挑战是如何尽快摆脱对俄罗斯能源的依赖。问题是，怎么才能做到呢？
欧盟数据显示，今年以来欧洲已有近66万公顷森林毁于大火。今年欧洲森林大火造成的损害规模将创下2006年以来最严重的纪录。
赫尔松占领区的亲俄当局表示，一名主管在“遭遇暗杀”后死亡。近来，莫斯科在该区任命的数名官员成为暗杀目标。此外，英国方面的最新情报指出，俄罗斯已解职了至少6名高级国防官员，显示俄方付出“高昂的战争代价”。乌克兰方面称，俄罗斯继续向白俄罗斯转移部队。同时，四艘运粮船从乌克兰启航，另一艘抵达乌港口。
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