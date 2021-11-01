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位于德国萨克森州的大城市。在柏林墙倒塌前夕，莱比锡接连数月举行抗议东德政权的周一大游行，在东欧剧变进程中起到了重要作用。
该市拥有德甲新星RB莱比锡队。
上周末闭幕的莱比锡电影节上，中国导演邓伟的《爷爷和父亲》获得最佳纪录长片奖。此外，旅德中国电影人唐菡的作品获得短片奖项。
德国歌手吉尔对莱比锡一家酒店发出反犹主义的指控后，数百人前往涉事酒店举行示威，表达对德国犹太人的支持。酒店表示，律师介入调查后得出的结论是，没有迹象显示，相关员工涉嫌犯法。
Sayed Sadaat曾经是阿富汗的通信部长、拥有牛津大学双硕士学位，如今他却在德国莱比锡骑车送餐。他很庆幸没有和腐败分子同流合污。而对于当前阿富汗的局势，他也有自己的看法。
由于多特蒙德此前已经击败了排名第二的RB莱比锡队，拜仁当晚出场迎战明兴格拉德巴赫时，德甲冠军称号已成毫无悬念的囊中之物。这已经是拜仁慕尼黑连续第九次夺得德甲冠军称号。
德国反新冠防疫措施团体“横向思维”的一名重要组织者被爆出感染新冠肺炎，被送往莱比锡医院接受呼吸机治疗。
与中国领导人之间的高峰会谈，这原本应是德国担任欧盟轮值主席国期间的一个高潮，但是现在欧盟决定11月16日在柏林举行特别峰会。两者的差别在于，11月的特别峰会不是与中国的领导人相见，而是谈论中国。
在德国莱比锡，抗议示威已经连续三天演变为暴力骚乱。该市警察局长认为暴力分子“显然是极左分子”。据警方介绍，截至目前共有11名警察受伤，多亏完善的装备才使警员免受重伤。
在莱比锡的一个大型室内体育馆，大约1500名粉丝参加了流行歌手Tim Bendzko的演唱会。这场活动是一项科学实验，目的是测试疫情期间在封闭空间举行的大型活动能否保证安全。
有评论指出，德国政府把定于今年晚些时候举行的中欧特别峰会放在莱比锡，也许并非巧合。莱比锡市民曾在1989年抗议东德共产党专制的历史，对今天有何启发？
7月1日，德国就要接任欧盟轮值主席国。按照原有的计划，6个月的任期内，最重要的任务之一就是构建欧盟内部统一的对华政策。而现在，新冠疫情已经导致莱比锡欧中峰会推迟，欧盟对华关系的基调也似乎变成了被动地“求稳”。
旨在确立今后欧中关系发展基调、并且签署欧中投资协议的欧中峰会究竟会推迟到何时再举行？德国外长马斯希望，峰会依然能够在德国任欧盟轮值主席国期间举办。同时他也指出，欧中对话不应该局限于经贸话题。德国经济界则警告切勿矫枉过正。
本周三晚间，欧盟与中国就原定9月举行的欧中峰会延期事宜达成共识，对外称纯粹是出于疫情因素。但是，欧洲以及中国疫情都在趋缓，经济也在逐渐重启。外界不禁猜测，延期是不是另有隐情？
周三晚间，德国联邦政府对外透露，原定今年9月在莱比锡举行的欧中峰会因疫情推迟。习近平在与默克尔通电话时，一再强调对中欧关系的乐观态度。此前几个月，不断有消息称，峰会可能因欧中投资协议谈判不畅而宣告流产；中国压制人权的举措也为峰会增添了变数。
德国人权捍卫者要求柏林政府在今年秋季举行的欧中峰会期间不要忽略中国的人权劣迹。而新冠疫情背景下，峰会能否举行、讨论哪些内容，目前还都是未知数。
欧委会贸易委员霍根表示，受新型冠状病毒疫情影响，原计划的莱比锡中欧峰会贸易协定难以达成。同时，欧盟与其他亚洲国家的贸易谈判也不顺利。
10万人的莱比锡大游行、柏林墙倒塌：对于1989年这一德国历史上重要的一章，小学生们知之甚少。一部动画片今年问世，以平静的画面和准确的史实，讲述了孩子视角下的这些故事。
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