“当部长和送外卖 都是为人民服务”

Sayed Sadaat曾经是阿富汗的通信部长、拥有牛津大学双硕士学位，如今他却在德国莱比锡骑车送餐。他很庆幸没有和腐败分子同流合污。而对于当前阿富汗的局势，他也有自己的看法。